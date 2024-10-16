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經濟
2024年10月16日星期三
股市最前線
A股人幣瀉 港股挫774點見半月低 住建部人行等明開記招 談促進內房平穩
彭博：內銀最快本周下調存息
券商唱好內地互聯網股 大摩首選騰訊
富豪海外投資收益 彭博稱內地開始徵稅
京東阿里「雙11」加強搶攻港市場
證監：潘廸生涉嫌內幕交易 將展開研訊程序 稱兒子亦違規
潤地凱悅組合資 擴內地酒店業務
潤飲獲9基投認購近半股份
The Henderson高層呎租130元
瑞銀唱好地產股 薦買新地 按息看跌 料明年港樓價升最多5%
碧瑤屯門建新回收基地 料9個月內投產
堡獅龍停牌 待根據併購守則刊公告
中東局勢降溫 油價曾跌逾5% ASML訂單遠遜預期 Nvidia挫4%
美據指對AI晶片 增出口限制
IMF：全球債務料首達100萬億美元
張兆聰：外資掉頭沽港股 留意人幣走勢
匯豐尊尚客港元定存息見4.5厘
澳元定存高息精選
姜靜：影響人民幣的多重因素
技術取勝：康臣葯業10天線有支持
劉思明：低吸宜適可而止 免蟹貨難脫身
周顯：知內幕消息也可能輸錢
湯文亮：樓價下跌 損失最大是財仔
瑜悅折實均呎1.49萬 長沙灣8年最平 近元朗新盤呎價推 首批一房454萬起
話你知：華懋4年半前9.1億中標 每呎8743元
Blue Coast II天璽‧天周六共推售504伙
現崇山兩房880萬沽 9個月炒高一成
首三季補價46億 按年跌近八成
Blue Coast II設專用升降機到港鐵站
港島南岸規模大 新供應陸續登場
基金特區：惠理看好金價 倡趁調整低吸 年內有望挑戰2800美元
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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