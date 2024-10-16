姜靜：影響人民幣的多重因素

外部因素方面，由於美國的經濟數據續展示韌性，加上更多美聯儲官員支持以較溫和步伐減息，市場對美聯儲短期內大幅減息的預期明顯降溫，早前激進的鴿派押注出現平倉。同時，距離美國大選僅剩三周以及中東地緣政治局勢升級，市場主動減低風險敞口，上述均為美元帶來上行動力。另筆者留意到，特朗普交易有再度抬頭的迹象，為人民幣帶來額外的壓力和波動。

儘管非美貨幣兌美元有不同程度的走軟，但人民幣的貶值幅度明顯未及其他主要貨幣，主因是內部因素的支持。結合最近來看，中國正在認真應對國內通縮問題，且有明確信號未來中央舉債和財政赤字將有較大的上調空間，預期將措施提振增長動力，增加人民幣的韌性。

另人民幣從高位回落，導致出口商的結匯熱情降溫；內地股市瘋牛行程告一段落，人民幣獲得支持有所減少。考慮到上述因素，短期美元兌人民幣的風險偏向上行，除非中國當局公布更多超預期刺激政策。相對一籃子貨幣，料人民幣仍有支持，匯率指數將繼續在當前水平上下整固。中長期來所，人民幣兌美元有空間走強，但需具備的條件包括：市場信心得到實質修復、經濟回暖以及美元持續走低。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]