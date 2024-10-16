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經濟
國際金融

IMF：全球債務料首達100萬億美元

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）警告，中美將帶動全球公共債務首次達100萬億美元，逼近所有國家的經濟總和，而且呈不斷上升趨勢，擔心最終導致金融市場不穩和經濟危機。

基金組織在下周秋季年會舉行前發表報告，預期全球公共債務到今年底將達100萬億美元，相當於所有國家生產總值（GDP）93%，比例到2030年更升至100%，超越疫情前高位，較2019年高10個百分點。

由於加稅在政治上愈來愈難實施，但人口老化、安全防衛、推動轉向清潔能源等都令開支壓力持續增加，公共財政前景漸趨不明朗，相信債務水平頗大機會較現時預測更差，最壞情况3年內全球債務相當於GDP比例或達115%，較基本預測高近20個百分點。

點名中美債務2029年前難轉穩定

報告特別點名中國、美國的債務在2029年之前都難以穩定下來，其中估計中國債務相當於GDP比例將由今年底約80%升至2030年的100%。雖然兩國政策空間亦較大，但受制於全球低增長，貨幣政策未完全由緊縮回復中性，歷史顯示高債務或觸發市場負面反應，爆發動盪、危機時亦缺乏「子彈」救市。

基金組織形容趁進入減息周期，通脹亦已降溫，是整頓公共財政良機，建議引入累進稅制、擴闊稅基或改善收稅效率等，因為削減開支對經濟增長的損害較大，強調安於現狀有很高風險，愈遲行動，最終調整幅度更大，但承認感覺不到各國有相關意願。

例如美國3星期後將大選，智庫負責任聯邦預算委員會（CRFB）早前估計，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗建議向中產減稅等，將令未來10年債務增加3.5萬億美元；代表共和黨的特朗普政綱更令債務大增7.5萬億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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