美據指對AI晶片 增出口限制

針對中東 減轉口往中國風險

彭博引述消息指出，美國官員已討論以國家安全為由，向特定國家設立先進AI晶片出口許可上限，尤其是急切希望興建AI數據中心，同時財力雄厚的中東。

但政策仍在初期醞釀階段，最終變數不小，而且或結合放寬審批出口許可，即只要阿聯酋、沙特阿拉伯等政府及相關企業事先作出符合美國國家安全的承諾，當局可預早批出許可給個別數據中心。

涉Nvidia及AMD

報道提及美國已限制Nvidia、AMD（美：AMD）等向亞洲、中東、非洲逾40國出口AI晶片，擔心產品最終轉往中國，若向相關國家再設出口上限，意味收緊原本針對中國的管制。美國商務部、Nvidia、AMD都拒絕評論報道。

但即使決定加強限制，由於美國總統拜登任期只餘下約3個月，相信難以在他任內敲定細節，而且難免損害與其他國家的關係，在外交和執行上都面對不少挑戰。部分官員更擔心，過多限制或促使其他國家轉與中國合作建立AI能力，動搖美國主導地位，亦有官員反過來認為先趁機利用此優勢，將出口管制作為外交談判籌碼。

現時不清楚AI晶片商如何應付新限制，上次美國收緊管制時，Nvidia重新設計運算能力較低的晶片出口到中國，但已一定程度影響業績。中國市場佔公司收入由前年約26%降至今年上半年約17%。

（綜合報道）

[國際金融]