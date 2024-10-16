明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

中東局勢降溫 油價曾跌逾5% ASML訂單遠遜預期 Nvidia挫4%

【明報專訊】中東緊張局勢降溫，而且原油需求前景不振，拖累油價連續兩天明顯下跌，近乎全數蒸發本月以來的升幅。石油股和晶片股下跌亦拖累歐美股市。

油價周二曾跌逾5%，紐約期油一度失守每桶70美元關口，倫敦布蘭特期油亦曾見每桶74美元以下，回落至本月低位，主要由於《華盛頓郵報》周一報道，以色列總理內塔尼亞胡已向美國表明，無意攻擊伊朗核和石油設施，只會針對軍事設施，紓緩衝突急劇升溫影響石油供應和運輸的憂慮。但在中國國務院新聞辦周二晚上宣布，住建部周四將舉行記者會，講解促進內地樓市平穩健康發展之後，油價跌幅曾略為收窄。

油股受壓 埃克森美孚曾跌3%

繼石油輸出國組織（OPEC）之後，國際能源署（IEA）周二亦發表月報，調低今年全球石油需求增長預測4萬桶至每天86萬桶，其中一個原因是中國經濟增長未明顯加快，而且轉向電動車亦削弱汽油需求。

雖然明年石油需求預測調高約5萬桶至每天100萬桶，但同時美國、巴西等油組以外國家產量持續增加，警告石油供應或明顯過剩，庫存達12億桶。

美國石油股普遍向下，埃克森美孚（美：XOM）曾跌3%，雪佛龍（美：CVX）曾跌2%左右。

美股周二早段亦向下，道指曾跌逾260點，再測試42,800點水平，標普500指數和納指曾由升轉跌，納指一度跌逾100點，主要由於荷蘭晶片設備商ASML訂單只及市場預期一半，同時調低明年銷售目標，ASML跌16％，拖累多隻晶片股受壓，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）和AMD（美：AMD）都曾跌逾4%。

高盛多賺45% 美銀花旗盈利跌

銀行股是焦點，高盛（美：GS）、花旗（美：C）、美國銀行（美：BAC）周二都公布季度業績，但股價走勢各異，美銀曾升逾1%，但高盛高開3%後一度倒跌，花旗更曾跌逾1.7%。

3間銀行業績都受惠金融市場更波動、交投暢旺。其中，高盛第三季盈利按年急升45%至29.9億美元。收入按年升7%至127億美元，當中股票交易部門收入35億美元，是3年半以來最多，投資銀行收入升20%。

美銀第三季盈利按年跌11.5%至69億美元，每股盈利81美仙，多過市場預期的77美仙。收入升不足1%至254.9億美元，但投資銀行費用收入升18%，承銷收入更升近40%，淨利息收入按季亦回升2%。

花旗第三季盈利按年跌近8.6%至32億美元，主要受信貸損失撥備增加影響，但每股盈利1.51美元亦多過市場預期。投資銀行連續兩季成為增長點，期內收入按年升31%，證券服務和股票交易收入分別升24%和32%。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

A股人幣瀉 港股挫774點見半月低 住建部人行等明開記招 談促進內房平穩
A股人幣瀉 港股挫774點見半月低 住建部人行等明開記招 談促進內房平穩
彭博：內銀最快本周下調存息
彭博：內銀最快本周下調存息
券商唱好內地互聯網股 大摩首選騰訊
券商唱好內地互聯網股 大摩首選騰訊
富豪海外投資收益 彭博稱內地開始徵稅
富豪海外投資收益 彭博稱內地開始徵稅
京東阿里「雙11」加強搶攻港市場
京東阿里「雙11」加強搶攻港市場
證監：潘廸生涉嫌內幕交易 將展開研訊程序 稱兒子亦違規
證監：潘廸生涉嫌內幕交易 將展開研訊程序 稱兒子亦違規
潤地凱悅組合資 擴內地酒店業務
潤地凱悅組合資 擴內地酒店業務
潤飲獲9基投認購近半股份
潤飲獲9基投認購近半股份
The Henderson高層呎租130元
The Henderson高層呎租130元
瑞銀唱好地產股 薦買新地 按息看跌 料明年港樓價升最多5%
瑞銀唱好地產股 薦買新地 按息看跌 料明年港樓價升最多5%
碧瑤屯門建新回收基地 料9個月內投產
碧瑤屯門建新回收基地 料9個月內投產
堡獅龍停牌 待根據併購守則刊公告
堡獅龍停牌 待根據併購守則刊公告
美據指對AI晶片 增出口限制
美據指對AI晶片 增出口限制
IMF：全球債務料首達100萬億美元
IMF：全球債務料首達100萬億美元
張兆聰：外資掉頭沽港股 留意人幣走勢
張兆聰：外資掉頭沽港股 留意人幣走勢
匯豐尊尚客港元定存息見4.5厘
匯豐尊尚客港元定存息見4.5厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：影響人民幣的多重因素
姜靜：影響人民幣的多重因素
技術取勝：康臣葯業10天線有支持
技術取勝：康臣葯業10天線有支持
劉思明：低吸宜適可而止 免蟹貨難脫身
劉思明：低吸宜適可而止 免蟹貨難脫身
周顯：知內幕消息也可能輸錢
周顯：知內幕消息也可能輸錢
湯文亮：樓價下跌 損失最大是財仔
湯文亮：樓價下跌 損失最大是財仔
瑜悅折實均呎1.49萬 長沙灣8年最平 近元朗新盤呎價推 首批一房454萬起
瑜悅折實均呎1.49萬 長沙灣8年最平 近元朗新盤呎價推 首批一房454萬起
話你知：華懋4年半前9.1億中標 每呎8743元
話你知：華懋4年半前9.1億中標 每呎8743元
Blue Coast II天璽‧天周六共推售504伙
Blue Coast II天璽‧天周六共推售504伙
現崇山兩房880萬沽 9個月炒高一成
現崇山兩房880萬沽 9個月炒高一成
首三季補價46億 按年跌近八成
首三季補價46億 按年跌近八成
Blue Coast II設專用升降機到港鐵站
Blue Coast II設專用升降機到港鐵站
港島南岸規模大 新供應陸續登場
港島南岸規模大 新供應陸續登場
基金特區：惠理看好金價 倡趁調整低吸 年內有望挑戰2800美元
基金特區：惠理看好金價 倡趁調整低吸 年內有望挑戰2800美元