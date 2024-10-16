碧瑤屯門建新回收基地 料9個月內投產

擬拓港以外地方

或採併購形式

周榆桐表示，碧瑤綠色作為香港土生土長的本土企業，一直專注於香港本地業務，不過也在考慮將業務拓展至其他地方，但暫時未有具體計劃。拓展業務或以併購形式進行，預計將在未來一至兩年內進行大型併購，近年一直在留意相關標的，主要是碧瑤綠色相關業務的上游和下游公司。

回收業務成發展重要引擎

周榆桐續稱，雖然政府暫緩推行垃圾徵費政策，但減廢初心不變，最終目標是實現《香港資源循環藍圖2035》中「零廢堆填」目標，為達至目標，政府現持續推進全港垃圾回收項目及各類生產者責任計劃，碧瑤綠色可從政策紅利中受益。據碧瑤綠色今年中期業績，廢物管理及回收業務截至今年6月底佔集團總收益的11.4%，周榆桐稱，相信回收業務未來會快速發展，將是碧瑤綠色發展的重要引擎。

其中，政府的「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」（即登記飲料供應商須自行回收相關物品，循環再造，並建議每個容器至少回贈一毫）預計最早將於2026年推行，周榆桐指出，碧瑤綠色會考慮在法案通過之後向政府申請相關牌照，與塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產商合作，幫助回收塑膠飲料容器及紙包飲品盒。周榆桐表示，目前全港塑膠飲料容器及紙包飲品盒回收率約20%或以上，若政府推出該政策，相信回收率會升至80%左右，即碧瑤綠色相關業務量可增加3至4倍，推動公司回收業務快速增長。

至於廚餘回收方面，周榆桐稱，政府在5月時曾表示未來一年將設立100個廚餘回收流動點，亦會在約100個垃圾收集站設立廚餘收集點，這對於碧瑤綠色來講均為業務增長潛力，有利集團回收及綠色科技業務的發展。

明報記者 田越