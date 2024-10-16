證監：潘廸生涉嫌內幕交易 將展開研訊程序 稱兒子亦違規

事源於2019年11月20日，Paypal在其網站公布，同意以約40億美元收購Honey Science Corporation。廸生創建持有約2483萬股Honey股份，佔Honey已發行股本3.73%。在廸生創建的財務報表中，該項投資被入帳為「其他金融資產」下的「非上市權益證券」，但沒有披露是持有Honey。

藉Paypal購Honey 違規買廸生

證監會指出，潘廸生在掌握有關建議收購項目的內幕消息情况下，於2019年11月28日至12月19日期間，透過旗下投資控股公司Equity Advantage的證券帳戶，以總價格約1029萬港元，買入合共近275.7萬股廸生創建股份。

廸生創建於2020年1月9日發公告，向公眾披露Paypal與Honey已於2020年1月3日完成有關收購項目，廸生創建因此將收取1.48億美元（或約11.5億港元）的現金，作為其出售該項投資的所得收益，而與廸生創建截至2019年9月30日在該項投資的帳面淨值比較，將獲利約9.28億港元。

2020年1月10日，廸生創建復牌，股價最高曾升至5.52元，收市報5元，較停牌前的收市價3.75元上升33.3%。

廸生創建遲7周披露收購

證監會稱，潘廸生和潘冠達同為公司高級管理層成員，早於2019年11月21日已得悉有關建議收購項目的內幕消息。然而，他們沒有採取行動令公司董事局在合理切實可行的範圍內，盡快向公眾披露該內幕消息，而廸生創建直至7個星期後才發出公告。

根據證監會網站，審裁處可向被裁定為曾從事市場失當行為的人士判令，命令該人向政府繳付一筆款項，惟金額不得超逾該人藉從事市場失當行為獲取利潤或避免損失的數目。

此外，審裁處亦可命令該人，未經原訟法庭許可，不得擔任法團的董事等。

明報記者