明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

證監：潘廸生涉嫌內幕交易 將展開研訊程序 稱兒子亦違規

【明報專訊】證監會在市場失當行為審裁處對廸生創建 （0113）主席潘廸生展開研訊程序，因涉嫌就廸生創建的股份內幕交易。同時，證監會指出，潘廸生和其兒子、廸生創建執行董事潘冠達，導致該公司違反內幕消息披露規定，令公司延遲了7星期才披露有關Paypal建議收購Honey Science Corporation的內幕消息。

事源於2019年11月20日，Paypal在其網站公布，同意以約40億美元收購Honey Science Corporation。廸生創建持有約2483萬股Honey股份，佔Honey已發行股本3.73%。在廸生創建的財務報表中，該項投資被入帳為「其他金融資產」下的「非上市權益證券」，但沒有披露是持有Honey。

藉Paypal購Honey 違規買廸生

證監會指出，潘廸生在掌握有關建議收購項目的內幕消息情况下，於2019年11月28日至12月19日期間，透過旗下投資控股公司Equity Advantage的證券帳戶，以總價格約1029萬港元，買入合共近275.7萬股廸生創建股份。

廸生創建於2020年1月9日發公告，向公眾披露Paypal與Honey已於2020年1月3日完成有關收購項目，廸生創建因此將收取1.48億美元（或約11.5億港元）的現金，作為其出售該項投資的所得收益，而與廸生創建截至2019年9月30日在該項投資的帳面淨值比較，將獲利約9.28億港元。

2020年1月10日，廸生創建復牌，股價最高曾升至5.52元，收市報5元，較停牌前的收市價3.75元上升33.3%。

廸生創建遲7周披露收購

證監會稱，潘廸生和潘冠達同為公司高級管理層成員，早於2019年11月21日已得悉有關建議收購項目的內幕消息。然而，他們沒有採取行動令公司董事局在合理切實可行的範圍內，盡快向公眾披露該內幕消息，而廸生創建直至7個星期後才發出公告。

根據證監會網站，審裁處可向被裁定為曾從事市場失當行為的人士判令，命令該人向政府繳付一筆款項，惟金額不得超逾該人藉從事市場失當行為獲取利潤或避免損失的數目。

此外，審裁處亦可命令該人，未經原訟法庭許可，不得擔任法團的董事等。

明報記者

上 / 下一篇新聞

A股人幣瀉 港股挫774點見半月低 住建部人行等明開記招 談促進內房平穩
A股人幣瀉 港股挫774點見半月低 住建部人行等明開記招 談促進內房平穩
彭博：內銀最快本周下調存息
彭博：內銀最快本周下調存息
券商唱好內地互聯網股 大摩首選騰訊
券商唱好內地互聯網股 大摩首選騰訊
富豪海外投資收益 彭博稱內地開始徵稅
富豪海外投資收益 彭博稱內地開始徵稅
京東阿里「雙11」加強搶攻港市場
京東阿里「雙11」加強搶攻港市場
潤地凱悅組合資 擴內地酒店業務
潤地凱悅組合資 擴內地酒店業務
潤飲獲9基投認購近半股份
潤飲獲9基投認購近半股份
The Henderson高層呎租130元
The Henderson高層呎租130元
瑞銀唱好地產股 薦買新地 按息看跌 料明年港樓價升最多5%
瑞銀唱好地產股 薦買新地 按息看跌 料明年港樓價升最多5%
碧瑤屯門建新回收基地 料9個月內投產
碧瑤屯門建新回收基地 料9個月內投產
堡獅龍停牌 待根據併購守則刊公告
堡獅龍停牌 待根據併購守則刊公告
中東局勢降溫 油價曾跌逾5% ASML訂單遠遜預期 Nvidia挫4%
中東局勢降溫 油價曾跌逾5% ASML訂單遠遜預期 Nvidia挫4%
美據指對AI晶片 增出口限制
美據指對AI晶片 增出口限制
IMF：全球債務料首達100萬億美元
IMF：全球債務料首達100萬億美元
張兆聰：外資掉頭沽港股 留意人幣走勢
張兆聰：外資掉頭沽港股 留意人幣走勢
匯豐尊尚客港元定存息見4.5厘
匯豐尊尚客港元定存息見4.5厘
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
姜靜：影響人民幣的多重因素
姜靜：影響人民幣的多重因素
技術取勝：康臣葯業10天線有支持
技術取勝：康臣葯業10天線有支持
劉思明：低吸宜適可而止 免蟹貨難脫身
劉思明：低吸宜適可而止 免蟹貨難脫身
周顯：知內幕消息也可能輸錢
周顯：知內幕消息也可能輸錢
湯文亮：樓價下跌 損失最大是財仔
湯文亮：樓價下跌 損失最大是財仔
瑜悅折實均呎1.49萬 長沙灣8年最平 近元朗新盤呎價推 首批一房454萬起
瑜悅折實均呎1.49萬 長沙灣8年最平 近元朗新盤呎價推 首批一房454萬起
話你知：華懋4年半前9.1億中標 每呎8743元
話你知：華懋4年半前9.1億中標 每呎8743元
Blue Coast II天璽‧天周六共推售504伙
Blue Coast II天璽‧天周六共推售504伙
現崇山兩房880萬沽 9個月炒高一成
現崇山兩房880萬沽 9個月炒高一成
首三季補價46億 按年跌近八成
首三季補價46億 按年跌近八成
Blue Coast II設專用升降機到港鐵站
Blue Coast II設專用升降機到港鐵站
港島南岸規模大 新供應陸續登場
港島南岸規模大 新供應陸續登場
基金特區：惠理看好金價 倡趁調整低吸 年內有望挑戰2800美元
基金特區：惠理看好金價 倡趁調整低吸 年內有望挑戰2800美元