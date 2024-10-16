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經濟

京東阿里「雙11」加強搶攻港市場

【明報專訊】「雙11」購物節內地平台紛搶攻香港市場。京東（9618）和阿里巴巴（9988）旗下的淘天集團均加強其市場佈局，並推出一系列優惠活動。其中京東此次重點強攻物流體驗，目前已陸續推出免運費服務、最快次日送達、「一件免運費」等服務，並與香港郵政建立合作關係。淘天則宣布今年將推出300億元（人民幣，下同）消費券和紅包，以迎接預計是史上參與用戶數最多的一屆「雙11」。

淘天今年推300億消費券紅包

據京東港澳業務負責人Ken Yeung介紹，「雙11」期間，京東推出「滿減」優惠，每滿300元減50元，同時可疊加滿200元減20元的「驚喜券」，以及銀行支付30元優惠券等福利，新用戶更可額外獲得30元新人券。同時，京東商城提供「雙11」期間的保價服務，消費者買貴即可一鍵申請退差價。

淘天在優惠上也「不甘示弱」，在官方立減八五折，或跨店滿減每300元減50元活動基礎上，平台將額外發放300億元的優惠券和紅包。淘天表示，在整個活動期間，行業品類券和紅包，不論發放的價值或頻率均有增加。例如，淘寶直播（淘寶旗下商業直播頻道）將聯同商家和合作伙伴發放20億元紅包。每名用戶每天於直播間可領的紅包總額，最高可達1500元。百億補貼頻道提供品牌商家最優惠產品，折扣力度最高達二折。截至目前，百億補貼的年活躍用戶已超過5億人。並且，淘天表示，今年的「雙11」活動吸引了約30萬個品牌及眾多中小企業商家參加，報名商品數量超出預期。淘天集團將於今年「雙11」投入100億元為商家引入跨平台流量，並發放30億元紅包以補貼商家的營銷成本。參與「雙11」活動的淘寶商家也將獲得大促佣金豁免。

至於物流方面的優惠，京東面向港澳地區用戶提供自營全品類滿299元免運費送貨上門（首重10公斤），還有「超抵買專區」，買一件都免費送上門，覆蓋熱銷的日用百貨商品等。京東物流香港快遞業務負責人馬偉宣布，已與香港郵政建立戰略合作伙伴關係，京東商城的用戶在購物時，除了送貨上門服務，亦可選擇臨近的郵政局或智郵站提取。用戶仍然可以通過京東快遞港澳App及京東App查詢訂單速遞信息，毋須更換單號。

京東周一開賣 港澳銷售增逾3倍

今年「雙11」期間，京東將與日本城、佳寶等多家企業進一步深化合作，日本城、TCL等品牌將入駐京東，TCL的訂製家電產品將實現本地送裝一體化。未來在「雙11」、「雙12」、聖誕節、農曆新年等節點，都會有新的商家陸續入駐京東商城。

京東表示，10月14日京東「11.11」現貨開賣後，僅4小時，京東在港澳地區的銷售額按年增長超3倍，手機通訊、電腦、數碼等品類增長尤為明顯。而且在熱銷前五的手機品牌中，有4個是國產品牌，華為、小米、OPPO等榜上有名。

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