棋哥燒鵝創辦人1250萬購和富道舖

資料顯示，上述物業為北角和富道66號地舖，面積約1000方呎，上月以1250萬元成交，呎價約1.25萬元。買家以棋富投資有限公司（KI FU INVESTMENT LIMITED）作登記，公司董事黎樹棋，為「棋哥燒鵝」創辦人之一「棋哥」黎樹棋。原業主早於1979年130萬元購入，帳面獲利1120萬元，賺幅約8.6倍。

另外，已結束零售店舖、只餘出版業務齡記書店區氏家族或相關人士，上月則以6750萬元購入鰂魚涌英皇道1065號工廈東達中心3樓兩個單位連一車位，物業面積約13,334方呎，呎價約5062元。買家以傲峯資產管理有限公司作登記，公司董事包括齡記書店創辦人區百齡兒子區緯國等，原業主則為大鴻輝，2017年以3.54億元購入該廈2、3樓多個單位連車位。

齡記家族6750萬購鰂魚涌工廈

資料顯示，齡記書店早於1971年前以110.2萬元購入鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈14樓全層，物業於2022年獲太古地產（1972）以2.888億元收購，以物業面積15,368方呎計，呎價高達1.88萬元，而齡記書店持貨逾50年，帳面獲利逾2.88億元或逾261倍。