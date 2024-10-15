回流客845萬購Grand YOHO移民盤

同位於新界西北的屯門NOVO LAND，有業主持貨約1年即蝕讓離場。利嘉閣助理分區經理林英傑表示，NOVO LAND第2A期5座中層F室，實用245方呎，開放式間隔，以288.9萬元沽出，實呎11,791元。原業主去年352.6萬元一手購入，持貨僅1年，帳面蝕讓約63.7萬或18%，連使費料實蝕約72萬元或20%。

觀月‧樺峯兩房3年半實蝕18%

此外，中原首席分區營業經理王能表示，觀塘觀月‧樺峯中層D室，實用636方呎，兩房一套間隔，望開揚市景，以960萬元易手，實呎15,094元。原業主2021年3月約1090萬元買入，持貨逾3年半，帳面蝕130萬元或約12%，連使費料實蝕約191萬元或約18%。

將軍澳日出康城晉海亦再錄勁蝕離場個案，美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，晉海1A座低層A室，實用842方呎，3房1套加儲物室及工人房間隔，獲區內租客以1190萬元承接單位自住，實呎14,133元。原業主2017年10月約1398.2萬元一手購入，帳面蝕約208萬元或約15%，連使費及回贈料實蝕逾324萬元或約23%。

銀主盤剛錄大幅貶值易手個案。利嘉閣地產分行經理薛丁武表示，啟德嘉峯匯1B座低層E室，實用290方呎，開放式間隔，以499萬元易手，實呎約17,207元。是次成交價不足4年貶值241.9萬元或32.6%，暫為屋苑蝕讓幅度最大個案。買家為內地客，並轉租為買。原業主2020年11月約740.9萬元一手買入，其後曾3度向銀行及財務公司承造按揭及加按單位，至去年淪為銀主盤。