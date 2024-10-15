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經濟
2024年10月15日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
中國9月出口升2.4% 遠遜預期 當局：極端天氣影響 學者：貿易摩擦拖累
社融增量3.8萬億勝預期 靠政府債券融資提振
港股險守21000 北水122億淨買創半年高
財新稱中國或3年內 發6萬億國債谷經濟
市監局：推動融資工具發力 年授信額3000億
銀債30萬人認購 涉702億超額0.4倍 發行額增至550億 抽18手料全數分派
大摩料內房工業明年下半年才觸底
新創建擬售Hyva 料套現淨額12億
捷芯隆獲滬科創板公司美埃提私有化
華潤飲料據指今起招股 籌最多50億
黃天祐任證監主席接替雷添良 任期3年
星洲上季GDP增4.1% 兩年最佳 維持幣策緊縮 分析：下季或鬆綁撐經濟
FT：TPG擬伙黑石 私有化博士倫
OPEC降中國需求預測 油價曾跌逾2%
張兆聰：北都大興土木 中國建築可吼
港元定存1個月高見4厘
美元定存高息精選
黃雯怡：建行股息率高 獲政策支持
陳頴峯：後量子時代的區塊鏈安全和產品創新
薛偉傑：星艦成功測試原位回收 SpaceX技術拋離對手
技術取勝：中鐵暫受制4.5元料整固
何民傑：科技園須嚴管分租 善用公帑
劉思明：資金湧財策支持板塊 基建水務偏好
周顯：電動車股成「另類油股」
湯文亮：有一個官員可搞活夜繽紛
Blue Coast II再加推60伙 均呎2.2萬 最快周六首輪開售 暫收5000票超額16倍
緹外連花園特色戶 1.71億沽 實呎4.2萬
回流客845萬購Grand YOHO移民盤
東涌不足半月25宗成交 增1.5倍
wwwtc mall萬呎平台辦黃昏瑜伽
棋哥燒鵝創辦人1250萬購和富道舖
技術取勝：中鐵暫受制4.5元料整固
【明報專訊】中外運短線或考驗3.8元（圖）
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