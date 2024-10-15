陳頴峯：後量子時代的區塊鏈安全和產品創新

然而，區塊鏈其中一個逐漸冒起的風險是，隨着量子電腦的發展，目前的加密技術將面臨被破解的網絡風險。

量子電腦的運算能力遠超傳統電腦，理論上可以輕易破解目前的RSA及ECC等加密算法。雖然區塊鏈本身具高度安全性，但作為核心技術的加密算法，日後也可能受量子電腦攻擊威脅。要維持以至提升區塊鏈的安全性，展望未來，其中一種方案是採用「後量子加密post quantum cryptography（PQC）」技術。

後量子黃金代幣登場

匯豐銀行在此方面走在前沿，之前它率先為機構投資者提供以區塊鏈形式代幣化的實物黃金。其後在今年年初，更在香港推出小額「匯豐黃金代幣」，讓零售投資者亦可參與和擁有代幣化黃金。這些產品都是運行在它的Orion數碼資產平台上。

為應對未來的量子電腦威脅，匯豐有在積極尋找方案，最近就在網站上發布一份白皮書，提出以後量子安全技術保護它的黃金代幣系統。白皮書提及，該行與量子技術公司Quantinuum合作，在黃金代幣平台上試行後量子加密技術，保護匯豐黃金代幣的安全。這是首次在黃金代幣應用PQC技術，代表匯豐探索保護關鍵區塊鏈系統，免受量子電腦未來的攻擊。

匯豐和Quantinuum的方案是建立利用PQC加密的虛擬私人網絡（VPN），而PQC VPN可以在短期內保護現有的區塊鏈生產系統。在測試中，他們在不同地點建立節點組成分佈式網絡，再利用PQC VPN連接這些節點。測試發現，PQC VPN幾乎沒有影響到網絡速度。相比直接在區塊鏈內部部署PQC，透過VPN方法更具成本效益，而且對現有系統影響較小，實行較簡單。

該項目達成多個目標：首先，證明黃金代幣可在不同區塊鏈間互通（interoperable）；其次，用PQC技術可以保障不同鏈之間的安全；最後，可將黃金代幣轉換為以太坊代幣ETH，增加可互通性。

港初創擬推後量子穩定幣

似乎，後量子時代即將來臨。香港最近亦有金融科技初創宣布，計劃發行全球首個後量子穩定幣，應用後量子加密技術保護交易和資產。

該穩定幣採用與美元1:1掛鈎，並通過後量子加密算法來保障交易安全，讓用戶在不擔心量子電腦風險的情况下進行交易和投資。具備量子電腦攻擊抗性的穩定幣，有助加強企業的信心，有望成為企業跨境交易、供應鏈融資和財資管理的理想工具。

亞洲金融科技師學會副主席 暢銷書《新金融啟示錄》作者 香港大學持續進修學院兼職講師

[陳頴峯 金科育律]