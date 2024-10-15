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經濟
國際金融

星洲上季GDP增4.1% 兩年最佳 維持幣策緊縮 分析：下季或鬆綁撐經濟

【明報專訊】新加坡上季經濟增長明顯加快，表現好過市場預期，緊縮貨幣政策維持不變，但分析預期明年初或轉向寬鬆，避免經濟下滑。新加坡貿易和工業部周一公布初步測算，第3季國內生產總值（GDP）按年增長4.1%，增速是兩年來最快，亦高過市場預期的3.8%。在季節性調整後，按季增長2.1%，增速是3年半最快，亦好過預期。經濟主要動力來自製造業，上季按年增長7.5%，扭轉之前一季收縮1.1%。

由於經濟穩健，新加坡金管局一反全球主要市場放寬貨幣政策的趨向，維持緊縮不變，繼續現時的新加坡元名義有效匯率區間中值、斜率和闊度，延續過去一年容許貨幣升值的方向，表明現時政策立場符合中期物價穩定目標。

當局維持今年經濟增長接近3%上限的預測，相信明年增長率接近潛在水平，但國外環境繼續令前景非常不明朗，變數包括地緣和貿易衝突或急劇惡化、主要國家貨幣政策放寬速度及影響、近期電子產品市場回暖可維持多久等。

外向型經濟料難逆全球趨勢

華僑銀行形容政策取態完全不「鴿派」，但地緣和貿易衝突風險持續加深，明年1月下次貨幣政策會議或是放寬時機。有經濟師亦同意，外向型經濟的新加坡難逆全球趨勢，過長時間維持過緊政策漸成主流憂慮。

總理：將阻安聯併購英康保險

德國保險公司安聯（Allianz）7月宣布，計劃用22億坡元（逾130億港元）收購新加坡英康保險（Income Insurance）至少51%股權亦引起國內憂慮。由於英康是合作社改制企業，一直有向低收入工人提供可負擔保險服務，輿論擔心被外資收購後會放棄此社會責任。

新加坡總理黃循財周一於社交平台帖文表明，將阻止該併購，擔心交易結構和條款不符合英康前年企業化時向政府作出的承諾，但補充支持英康尋求強大合作伙伴，亦不擔心安聯是否適宜入主，因為安聯是全球保險和資產管理公司，能加強英康的財務和專業實力，只要有關疑慮得到充分解決，對英康和安聯或其他伙伴達成新的交易持開放態度。

文化、社區及青年部長唐振輝在國會解釋，事前不知道安聯考慮減少英康股本，將資金回贖股東，估計3年合共返還18.5億坡元，關注會否影響合作社或英康履行社會使命的能力，認為現時交易不符合公眾利益，但強調不是抗拒外資。

（綜合報道）

[國際金融]

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