黃天祐任證監主席接替雷添良 任期3年

明報記者

黃天祐自2019年10月1日起出任財務匯報局主席，該局於2022年擴權並易名為「會計及財務匯報局」，政府於去年9月延長黃天祐會財局主席任期兩年，至2025年9月30日才結束。換言之，他是提早離任會財局主席。

黃：將提升企業管治刺激創新

黃天祐表示，很榮幸獲任命為證監會主席，並指對證監會來說，這是一個重要時刻，必須抓緊機遇和擁抱挑戰，以培育一個可持續且活躍的資本市場，在保護投資者利益的同時，促進經濟增長及提升企業管治並刺激創新。

黃天祐昨日同時辭任中遠海運港口（1199）執行董事及董事副總經理，他自1996年7月起出任該公司執董。黃向本報記者表示，出任證監會主席的確讓其失去獲得較高薪上市公司工作的機會，以及離開他已經工作了28年的公司，惟這些僅適用於個人。若他能幫助引導證監會更好地促進市場發展和創新，同時保護投資者的利益，受益的是市場而不是其本人。

財政司長陳茂波表示，期望在黃天祐的領導下，證監會將繼續貫徹監管者和市場發展促進者的雙角色，確保本港證券及期貨市場公平、透明和有序運作。

業界：冀加強上市公司監管

公共專業聯盟財經政策發言人甄文星認為，黃有其使命，要改善香港金融市場，其監管經驗豐富，但目前香港更需要是市場發展，而不是證監會可單獨進行，需要政府帶頭。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，希望證監會在黃天祐領導後，能進一步加強對上市公司的監管，特別是針對近年部分公司涉及帳目問題的情况。同時，期望證監會能推動香港的新股上市要求及程序，與國際市場的標準接軌。