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經濟

銀債30萬人認購 涉702億超額0.4倍 發行額增至550億 抽18手料全數分派

【明報專訊】特區政府新一批銀色債券昨日截止認購，政府發言人表示，根據從配售機構收集到的初步資料顯示，是次銀債認購金額為701.6億元，認購人數則為30.1萬，認購金額為目標發行額500億元的約1.4倍，預計最終發行額將提高至上限550億元，並將於下周一（21日）公布最終配發結果。按上述資料初步計算，即認購18手或以上的人士，應可獲分派至少18手。

明報記者 江陵凱

若與去年保底息率5厘的銀債，其最終認購金額及認購人數，分別為717億元及32.38萬人的歷史紀錄比較（見表），今次銀債認購金額及人數分別按年跌2%及7%。但若將保底息率同為4厘的2022年銀債比較的話，本次銀債認購金額及認購人數，則分別較當時高約12%及4%。

政府發言人表示，今年銀債認購數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整。

匯豐：逾五分一認購客首次參與

昨日多家金融機構包括銀行及券商，亦先後公布旗下客戶認購反應，各家金融機構認購反應不一，但普遍客戶認購手數均有所上升。匯豐銀行表示，是次銀債整體認購人數及金額，較去年溫和下跌，但客戶平均認購金額則輕微上升。匯豐續指出，認購銀債的客戶當中，有超過五分之一客戶為首次參與計劃。

中銀：認購額新高 平均抽22手

中銀香港（2388）則表示，是次銀債認購反應熱烈，透過中銀認購銀債的金額創出新高，客戶平均認購22手，較去年平均認購20手為高，預計本次每位客戶將可獲分派20手以上；渣打香港亦宣布，是次銀債客戶認購金額與去年相若，認購反應符合該行所預期，但平均認購手數較去年上升，渣打香港客戶平均認購24手。耀才證券（1428）行政總裁許繹彬表示，耀才錄6.2億元認購金額，但客戶普遍認購取向亦較之前數次進取，平均認購為20至25手，認購最高額度100手的客戶亦超過10名。

相關字詞﹕認購 銀髮族 老友記 認購金額 認購人數 基建融資 基建 債券 銀色債券 銀債

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