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經濟

財新稱中國或3年內 發6萬億國債谷經濟

【明報專訊】財政部上周六公布，擬一次性大額增加發債限額以置換地方政府隱性債務，指規模是近年出台力度最大，但暫未有具體額度。而《財新》昨晚引述消息指出，內地或於3年內發行6萬億元人民幣超長期國債，作為刺激經濟政策的一部分。

報道引述多位知情人士指出，有關資金部分將用於協助地方政府削減債務。

財政部擬大規模化債 城投債價升

上周末財政部承諾協助地方政府減債，儘管仍未透露實際規模，惟已推動內地城投債債價周一上升，彭博社引述交易員指出，境內AAA評級的城投債孳息率平均下降0.1厘，其中天津城市基礎設施建設投資發行的「24津城建MTN026」曾經下降達0.31厘。

消息亦帶動處理不良資產的內地資管公司做好，中國信達（1359）早段最高升21.83%，見1.73元的近一周高位，至收市升幅收窄至4.23%，收報1.48元，華融金控（0993）升6.25%，中信金融資產（2799）升3.08%。

彭博資訊認為，資管公司料在地方政府解決債務問題方面發揮重要作用，包括協助債務重組和證券化，另外在財政政策支持下，資管公司的資產質量也應隨着不良貸款減少而有所改善。

標普報告認為，是次財政部針對化債問題展示明確態度，政策強度上有更積極表述，預計城投債務風險或將進一步減少，對於較弱地區的城投和非標準債務也有政策利好。彭博則指出，隨着地方債務化解取得階段性成果，城投債信用利差壓縮至歷史低位水平，雖然境外投資者對城投債仍有一定顧慮，但受到尋求高孳息率的境內投資者支持。

相關字詞﹕地方政府專項債券 城投債 不良貸款 財政部

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