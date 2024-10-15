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經濟

社融增量3.8萬億勝預期 靠政府債券融資提振

【明報專訊】人民銀行公布9月金融統計數據，9月社會融資規模增量為3.76萬億元（人民幣，下同），高於市場預期的3.58萬億元，惟較去年同期低3600億元。社融好過預期主要受政府債券淨融資1.54萬億元提振，按年增加5500億元，不過對實體經濟發放人民幣貸款則較去年同期少增5700億元至1.97萬億元。加上9月新增人民幣貸款1.59萬億元，亦低於市場預期的1.94萬億元，分析認為雖然本月信貸數據好過預期，但主要來自政府融資，私人信貸需求仍然疲弱。

M2餘額增6.8% 高預期

截至9月底，廣義貨幣（M2）餘額按年增長6.8%，高於市場預期的6.4%，增速較8月回升0.5個百分點，幅度為去年1月以來最大。狹義貨幣（M1）餘額按年下降7.4%，跌幅大於市場預期的7.2%。

今年首三季，社融增量累計為25.66萬億元，較去年同期少3.68萬億元，當中對實體經濟發放人民幣貸款為15.39萬億元，按年少增4.13萬億元，政府債券淨融資7.18萬億元，按年多增1.22萬億元。今年下半年內地地方債發行重新提速，以支持基建投資，彭博統計9月發行超過1萬億元，為2022年6月以來最高。發改委主任鄭柵潔在月初表示，當局將督促地方政府在本月底，完成今年餘下約2900億元地方政府專項債的發行工作。

貸款增長方面，9月新增住戶融資為約5000億元，按年少增約3600億元，當中反映按揭的中長期貸款為2300億元，按年少增3200億元，相對彭博統計在2019年至2023年同月，兩者融資額平均為8000億元和5000億元。9月新增企業貸款1.49萬億元，亦低於過去5年平均的1.7萬億元。

ING：信貸下滑最壞時間或已過

ING銀行大中華區首席經濟師宋林指出，今年民企缺乏投資，加上房地產市場持續低迷，令信貸數據在今年大部分時間均相當疲弱。雖然9月數據好過預期，但信貸增長仍收縮，距離判定已轉勢向好言之過早，惟信貸下滑最壞時間或已經過去，當局近期將有不少刺激措施出台，近月數據有一些向好迹象。

彭博經濟研究指出，雖然整體數據向好，但企業和家庭的信貸需求疲弱，顯示當局上月推出的刺激措施有其必要，預期今年內政策利率續會下調0.1厘。雖然支持經濟方案提振市場信心，但仍需有實際行動來傳導至實體經濟。

相關字詞﹕中國經濟 減息 社融 新增人民幣貸款 房地產 人民銀行

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