中國9月出口升2.4% 遠遜預期 當局：極端天氣影響 學者：貿易摩擦拖累

明報記者 黃志偉

以地區來看，輸往歐美和東盟的整體出口按年升幅均有所放緩。歐盟由8月按年升13.4%放緩至1.3%、美國由升4.9%放緩至升2.2%、東盟則由升8.8%放緩至升5.5%。同時，輸往日本、韓國和台灣的出口均由升轉跌，當中韓國跌9.2%。另外，出口按年升幅最多為俄羅斯，升16.6%。

進口增長放緩至0.3% 少預期

進口方面，從美國進口貨值由8月按年升12.2%放緩至升6.7%；韓國由升12.2%放緩至升2.6%，但台灣維持雙位數增幅，9月按年升11%。加拿大進口貨值由跌轉升，由8月按年跌40.5%轉升53.6%。按商品類別劃分，綠色轉型的趨勢帶動下，船舶和汽車出口金額分別按年升113.8%和25.7%，但數量按年增幅均有所放緩。至於今年出口增長主力產品：電子產品，其中手機出口數量自今年4月後首次出現收縮，9月按年下降2.6%，而集成電路和液晶平板顯示模組出口量分別升13.8%和7.2%。

9月進口商品中，半導體貨量按年升9.9%，8月升23.9%，金額由升6.9%轉跌2.1%。美容化妝品貨量按年跌11.3%、金額亦跌9%。鋼材量價齊跌，分別跌13.4%及11.2%。不過，鐵礦砂和銅礦砂由跌轉升，貨量分別升2.9%及8.7%。同時，糧食和大豆進口升幅加快，分別升25%及59%。

匯豐：內需復蘇成今年GDP增長關鍵

匯豐發表報告認為，近期重要指標例如全球製造業PMI新訂單指數已連續4個月收縮，發達市場需求仍然相對集中於服務業，加上美國消費支出持續降溫，均可能對中國出口構成風險。該行又指出，去年基數和國內消費放緩影響中國進口表現，但最近央行債券發行的增加應有助提升基礎設施相關支出的增長，並認為內需復蘇是今年實現GDP增長目標的關鍵。

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，除了比較基數較高的因素影響外，廠商亦因擔心中國與歐美貿易摩擦加劇而提早出貨，同時全球需求疲弱限制了中國出口，因此近期可見中央出台促進內循環經濟以刺激內需，而全球需求和中國與貿易伙伴的關係將成未來進出口關鍵因素。他提到，過去兩年中國糧食生產不錯，近月大量進口的糧食食品或主要「積穀防饑」。