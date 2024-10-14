另類投資助緩衝投資組合波動

明報記者 袁國守

「2024年香港退休調查」於今年2月27日至3月11日期間進行，在網上訪問了1000名未退休香港強積金計劃成員。調查顯示，雖然香港人退休後的平均壽命為22年，但受訪者預計退休後的平均壽命僅為15年；未退休人士的退休財務儲備似乎普遍存在一定程度的缺口，所需的退休資金儲備與退休後開支之間，平均存在240萬元的差距。

施羅德投資香港退休業務總監劉以浩表示，在職人士要建立更多退休儲備時，主要可通過提早投資、增加投資額，以及採取策略提高回報。他表示，當投資期愈長，就能相應加大複息效應，隨着年齡增長，進取型投資比例應減少。

上周，施羅德投資公布「2024年香港退休調查」第二期調查結果，內容主要探討港人對「另類投資」於退休投資組合的看法。劉以浩指出，91%的未退休受訪港人，聽過至少一種「另類投資」類別，59%受訪者稱有興趣將「另類投資」納入其退休金投資組合中。

此外，劉以浩表示，53%受訪的未退休港人目前已經持有至少一種「另類投資」類別，但差不多的人數（51%）聽過此術語，意味市場需要更多教育。對於「另類投資」，受訪者的「認知」（awareness）和「持有」（ownership）存在一定落差；以加密貨幣為例，調查發現，69%受訪者有「認知」，但只有22%實質持有；又如房地產，47%受訪者有「認知」，但持有的為17%。其他「另類投資」類別還有大宗商品、保險相連證券、私募股權/創業投資、對冲基金及證券化信貸等。

對冲基金保險相連證券獲港人垂青

不少人對於另類投資的觀念是，風險高、太過波動。不過，劉以浩稱，如果由專業基金經理管理，受訪港人最感興趣的「另類投資」類別為：對冲基金（77%感興趣）、保險相連證券（54%感興趣）及私募股權（52%感興趣）。他指出，在較成熟的亞洲市場如新加坡，其退休金容許10%至15%比重投放在「另類投資」，並預期未來此比例可增加至20%。

假如日後本港監管機構容許強積金涉足「另類投資」，劉以浩舉例說，開始時可先佔多元資產基金的10%，之後逐漸提升至20%。至於現時未退休人士的個人總資產投資組合，他認為「另類投資」初步可佔10%至15%，而選取哪類型「另類投資」，要視乎個人的風險胃納，但直言加密貨幣不太適合加入退休投資組合，反而Cat bonds（天災債券）較適合，因如在2022年，各類傳統資產下跌，Cat bonds仍穩步向上。

巨災債券平均孳息率達13厘

所說的Cat bonds，全名是Catastrophe bonds，又稱之為巨災債券，是保險相連證券的一種，此類產品主要將部分保險風險轉至資本市場的投資者，而巨災債券的主要風險來自天災，平均存續期約3年，目前平均孳息率達13厘，較現時高收益債券介乎7厘至8厘的孳息水平為高，而且與其他風險資產的相關度較低，當其他風險資產價格波動時可以提供緩衝。

劉以浩表示，「另類投資」可令投資組合波動性較穩定，因非直接與主要資產升跌掛鈎，而且可應對長壽風險問題。然而，他提醒，「另類投資」或存在流動性問題，假如佔投資組合太高比重，會影響其流動性。

施羅德投資亞洲區多元資產及固定收益管理總監于學宇表示，美國聯儲局開始減息，但要去到新冠疫情前的零通脹、零利率，機會很低，明年和後年息率最多降至3.5厘至4厘，即息口料在更長時間維持在更高水平（higher for longer），可見在利率上下波動的情况下，投資債券不一定賺錢，因債券價格跟市場利率是負相關關係。他指出，若能夠利用證券化信貸，在歷史上9個不同的利率上升周期，以Bloomberg MBS指數為例（一個彭博的證券化信貸指數），都跑贏其他固定收益資產，抗跌力較強，所以在退休投資組合裏，加入證券化信貸是可以考慮的方向。

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[袁國守 退休綢繆]