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經濟
二手放大鏡

香港地產

溱柏本月開齋 呎價重返萬元

【明報專訊】踏入10月，受惠股市大升及新盤銷情轉佳，在元朗多個新盤推售下，區內入伙約10年的溱柏，亦於本月開齋，一個實用面積272方呎開放式戶，以285萬元易手，實呎10,478元，令屋苑呎價重返萬元水平。區內代理亦指出，近日市場氣氛升溫，料屋苑二手交投及樓價稍後將有所好轉。

明報記者 歐陽慧恩、趙頌明

市場消息指出，元朗溱柏10座中層J室，實用面積272方呎，開放式間隔，以285萬元成交，實呎10,478元。原業主2018年6月約478萬元購入，持貨逾6年，帳面蝕讓約193萬元或約40%，連使費料實蝕約215萬元或約45%。資料顯示，該單位2015年4月曾以298.3萬元易手，即現時成交價更較當年低13.3萬元或約4%，單位做價比9年前同類水平更低。中原高級資深區域營業經理梁朗麒指出，隨着利好消息帶動，近日區內二手睇樓量已見回升，料交投量至年底將有望陸續增加。

淘大低層獲首置客380萬承接

其他屋苑平價貨亦陸續減少。香港置業區域董事陳子麟表示，九龍灣淘大花園O座低層03室，實用面積322方呎，望內園景，獲首置客以380萬元承接，實呎11,801元，陳氏指出，上述單位是減息後，屋苑最後一間400萬元以下單位，原業主2014年7月約300萬元購入，持貨10年帳面獲利約80萬元或27%。

港灣豪庭兩房530萬沽 6年半實蝕17%

此外，香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴港灣豪庭9座中層H室，實用面積348方呎，兩房間隔，獲外區客以530萬元承接，實呎15,230元。原業主2018年2月約600萬元購入，帳面蝕約70萬元或12%，連使費料實蝕約99萬元或17%。

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，天后君悅華庭高層A室，實用面積399方呎，1房間隔，向西南望開揚樓景。原叫價628萬元，最終減價73萬元至555萬元或約12%，實呎13,910元。原業主2006年325萬元購入，持貨約18年，帳面獲利230萬元或71%。

海日灣II兩房售570萬 4年實蝕34%

大埔白石角再錄二手蝕讓個案。美聯高級營業經理賴嘉敏指出，大埔白石角海日灣II第12座連花園特色戶，實用面積435方呎，兩房間隔，連433方呎花園，以570萬元易手，呎價13,103元。原業主2020年以「先住後買」形式斥808.4萬元一手買入，帳面蝕約238.4萬元或約29.5%，連使費料實蝕約274萬元或34%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

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