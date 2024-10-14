University Hill兩房租1.58萬

珀麗灣青馬橋景兩房租1.8萬

香港置業高級聯席董事曾金強表示，馬灣珀麗灣新錄兩房戶的租務成交，為第5期27座高層C室，實用面積589方呎，可望青馬大橋海景，業主以1.85萬元放租，獲外區客洽詢，經議價後減500元或2.7%，以約1.8萬元獲承租、實用呎租約31元。

上述單位新租客為外區客，但之前亦曾於區內居住；業主於2020年9月以約700萬元購入單位，現享租金回報率約3.1厘。

市區私宅租務方面，中原地產高級區域營業董事王婉婷表示，何文田皓畋第10座高層E室，屬實用面積568方呎兩房間隔，望何文田市區景，最新以2.68萬元租出、實用呎租逾47元；業主於2017年以1407萬元購入單位，持貨7年，現享約2.3厘租金回報率。