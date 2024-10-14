ONE JARDINE'S LOOKOUT快沽清 4房售2914萬

尚柏累沽逾百伙 佔全盤92%

新界方面，全盤提供112伙、已屆現樓的麗展（0488）元朗大旗嶺尚柏，日前盡推餘下14伙（包括部分特色戶），昨於長沙灣廣場次輪發售，其中1房標準戶折實價283.8萬元起，據悉售約8伙；尚柏本月初開售至今累沽約103伙，佔全盤單位總數約92%。

另泛海（0129）元朗洪水橋滙都I上月中秋節至今累售約30伙，其中逾七成屬兩房戶成交，反映買家以用家為主；項目去年夏天開售至今累售約340伙、套現總額估計約18億元。

此外，近期錄得投資客大手入市的九建（0034）將軍澳海茵莊園，繼續錄得多宗成交，包括昨日再沽6伙、單日吸金逾3557萬元，成交單位包括5伙1房戶、1伙兩房戶，實用面積283至406方呎，成交價542萬至775萬餘元，每伙呎價皆逾1.9萬元；樓盤本月初至今暫售約71伙、套現逾3.8億元。