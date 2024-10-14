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經濟

香港地產

新盤本月暫售1300伙 5個月新高 Blue Coast II三日收4000票 新地：推盤停不了

【明報專訊】由於減息效應，加上市場憧憬本周三公布的新《施政報告》或有提振經濟新舉措，新盤交投重趨熾熱；綜合市場資訊，本月至今整體一手成交已累錄約1300宗，除較上月全月錄約740宗，增加76%外，更創自5月後、5個月來的按月新高紀錄。至於近日收票理想的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，發展商長實（1113）表示，鑑於估計將有利好樓市消息出台，集團其他在售項目部署提價；另新地（0016）旗下大開紅盤的啟德天璽‧天，新推單位加價2%至3%。

明報記者 林可為、江俊洋

在啟德天璽‧天銷售反應理想帶動下，10月至今不足兩周，整體一手成交已累錄近1300宗，成為繼5月錄約1410宗一手成交後，5個月來的按月新高。

至於市場焦點新盤，長實及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，已推出兩張價單共236伙，市場消息指出，項目3日來收逾4000票，超額近16倍。長實業執行董事趙國雄表示，正檢視同系在售其他項目單位售價，但提價幅度會較保守。

另一方面，天璽‧天累售逾460伙、吸金逾40億元後，發展商新地再加推單位應市，新推149伙開放式至3房戶，整批折實均呎22,808元，單位折實價509萬至1890萬餘元，部分提價2%至3% ，最快本周末開展新銷售。

海璇II特色戶售1.2億 呎價5.7萬

新地副董事總經理雷霆表示，市况向好，集團繼續「推盤停不了」。事實上，新地同系北角海璇II最新售出第3座21樓A室特色戶，實用2122方呎4房雙套間隔、連437方呎平台，連車位成交價逾1.21億元、實呎5.73萬元，兩者料為該期數新高。

此外，啟德新盤過去3天長假不乏成交，新世界（0017）及遠展（0035）合作的柏蔚森系列，過去3日累沽21伙，項目本月暫售108伙、套現總額逾6.7億元；另嘉華國際（0173）牽頭的跑道區啟德海灣，3日亦錄約6宗成交，套現逾3400萬元。

啟德多個新盤重陽長假均錄成交

另跑道區中海外（0688）旗下維港1號，最新以875.5萬元售出一伙實用457方呎兩房戶，實呎1.9萬元，3日長假錄約4宗成交；另華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，3日長假錄4宗成交、吸金6616萬元。

綜合市場資訊，一手市場於重陽節3天長假期共錄逾430宗成交。

綜合中原、美聯兩大代理估算，本月全月整體一手成交最終可達2500宗，有機會創3月、即政府全面「撤辣」後錄約4200宗一手成交，7個月來的按月新高。

相關字詞﹕Blue Coast II 柏蔚森 海璇II 啟德 新地 天璽．天 新盤

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