馬泰陽：私樓吸引力勝居屋

今年推出一手居屋售價與部分私人住宅的售價相近，加上資助房屋設有轉讓限制，削減一手居屋吸引力。此外，私人屋苑普遍配備基本裝潢，甚至家電，這也促使部分買家轉投私人物業市場。

自中央政府推出一系列刺激措施，本港經濟重拾生機，新盤銷情火熱，二手市場也同步升溫，反映私人住宅仍備受追捧。私人住宅除了受港人歡迎外，內地人亦喜愛購買新盤。內地人喜歡來港置業，主要因為香港物業質素高及易租出，租金回報穩定；加上政府在2月全面「撤辣」，吸引不少內地客來港置業，帶動市場氣氛。

此外，調查顯示，約32.9%受訪者認為提供首置低息貸款有助港人上車，創自2018年有紀錄以來新高；約27.3%受訪者認為放寬按揭成數有助港人首置上車；約13.5%受訪者認為降低住宅物業印花稅有助港人上車。

《施政報告》發表在即，市場對施政報告的發表充滿期待，特別是在經濟方面。冀新措施的推出可能會促進經濟增長，提振市場信心，同時令樓市受惠。除了協助本地人置業，亦建議政府考慮將住宅物業納入投資移民的適用範圍，以吸引更多國內國外的資金、人才及家族到港發展，提升置業需求，讓市場向好氣氛得以延續。

美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]