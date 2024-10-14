摩根大通亞洲：選街貨少輪證 阿里購28046

由於近期投資市場氣氛回暖，個別熱門產品或出現高街貨風險，截至上周四阿里巴巴購（13622）與阿里巴巴沽（26300）街貨已達100％，投資者宜留意市場價格或有偏離理論價格風險。如投資者部署短線追入可注意街貨比較低的阿里巴巴購（28046），行使價159.88元，實際槓桿5.1倍，2025年4月7日到期。如認為後市有下跌空間可參考阿里巴巴沽（27594），行使價82.88元，實際槓桿3.2倍，2025年9月30日到期。

牛熊證方面，若大市波幅相對大時，投資者選擇收回水平時需格外注意控制收回風險。牛熊證設有收回機制，近日市况甚為反覆，貼價牛熊證收回風險相對增加，計劃持倉過夜的投資者更應充分考慮裂口收回風險。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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