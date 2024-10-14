報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年10月14日星期一
技術取勝
投資策略
陳翊庭：明年上半年討論推T+1 將發表白皮書 迎市場對資金加快出入需求
外資對中央出招正面 為港股「做功課」
港股熾熱 路人市場人士分享喜悅
內地9月核心通脹0.1% 3年半新低
嶺大何濼生《施政》獻策：建「港特色組屋」助年輕人自力更生
籲港推樓價掛鈎金融產品 助對冲風險
籲停綠置居 免淪發達投機工具
王震宇：申居屋入息限額過高 搶私樓客
毛戈平化妝增長快 走高端路線
周大福：翻新門店 藉差異化吸客 黃金周生意符預期 按年跌幅收窄
黃紹基：一直團隊協作 鄭氏變動對事不對人
智能運輸平台助省深遠海養殖成本
核心團隊 網羅中外專家
DHL：港空運擁清關效率高優勢 亞洲增長加快 看好明年發展
目標2030年可持續航油佔比增至30%
比亞迪拓德國 售價或21萬起
環球經濟數據
劉思明：H股折讓大 中壽Call 25714
張兆聰：A股港股不宜太悲觀
張兆聰：中小型軟件股強勢可吼
伍禮賢：海爾智家非洲業務增長空間大
涂國彬：金價未上破 受美強勁數據影響
陳大為：美通脹或升溫 聯儲應續減息？
袁國守：港股大時代來臨「長短棍」應市
謝偉銓：優化升降機設施 提升安全與服務
《幫你格價》：大額借稅貸私貸可低於2厘息
沈永年：到惠州沙灘遊玩度假 享高球樂
Mali Chivakul：內地消費品進口落後家庭支出增長
陳正犖：紐元料續大幅減息 支持位0.594
許健生：中美AI對決：機遇與挑戰
溫傑：平保具多項投資概念 現價入市可分段部署
袁國守：港股本周料先行整固
林少陽：高息H股再獲垂青
技術取勝：煤氣處上升通道
李聲揚：大行目標價根本無價值
蔡金強：財政部的定心丸 股市進陣地戰
艾雲豪：「節制消費主流化」成社會潮流
李順威：分散交易與分散投資有別
劉思明：內需消費股偏強 具承接力
瑞銀亞洲：資金流入熊證 恒指熊55220
摩根大通亞洲：選街貨少輪證 阿里購28046
周顯：監管機構須知自己職責所在
王弼：以色列圖改中東大局 恐累美股
曾淵滄：買股收息 中移中電信可考慮
湯文亮：賣樓才知Location重要
陳永傑：內地人南下買樓創新高
廖偉強：受惠港股大時代 樓市惹憧憬
布少明：《施政報告》應提振樓市
馬泰陽：私樓吸引力勝居屋
新盤本月暫售1300伙 5個月新高 Blue Coast II三日收4000票 新地：推盤停不了
ONE JARDINE'S LOOKOUT快沽清 4房售2914萬
University Hill兩房租1.58萬
新盤搶客 十大屋苑周末成交挫18%
甲廈均呎1.37萬 按月挫6.8%
ONE JARDINE'S LOOKOUT 處傳統豪宅區顯貴氣
溱柏本月開齋 呎價重返萬元
另類投資助緩衝投資組合波動
技術取勝：煤氣處上升通道
【明報專訊】港燈處上升軌之上（圖）
上 / 下一篇新聞
陳翊庭：明年上半年討論推T+1 將發表白皮書 迎市場對資金加快出入需求
外資對中央出招正面 為港股「做功課」
港股熾熱 路人市場人士分享喜悅
內地9月核心通脹0.1% 3年半新低
嶺大何濼生《施政》獻策：建「港特色組屋」助年輕人自力更生
籲港推樓價掛鈎金融產品 助對冲風險
籲停綠置居 免淪發達投機工具
王震宇：申居屋入息限額過高 搶私樓客
毛戈平化妝增長快 走高端路線
周大福：翻新門店 藉差異化吸客 黃金周生意符預期 按年跌幅收窄
黃紹基：一直團隊協作 鄭氏變動對事不對人
智能運輸平台助省深遠海養殖成本
核心團隊 網羅中外專家
DHL：港空運擁清關效率高優勢 亞洲增長加快 看好明年發展
目標2030年可持續航油佔比增至30%
比亞迪拓德國 售價或21萬起
環球經濟數據
劉思明：H股折讓大 中壽Call 25714
張兆聰：A股港股不宜太悲觀
張兆聰：中小型軟件股強勢可吼
伍禮賢：海爾智家非洲業務增長空間大
涂國彬：金價未上破 受美強勁數據影響
陳大為：美通脹或升溫 聯儲應續減息？
袁國守：港股大時代來臨「長短棍」應市
謝偉銓：優化升降機設施 提升安全與服務
《幫你格價》：大額借稅貸私貸可低於2厘息
沈永年：到惠州沙灘遊玩度假 享高球樂
Mali Chivakul：內地消費品進口落後家庭支出增長
陳正犖：紐元料續大幅減息 支持位0.594
許健生：中美AI對決：機遇與挑戰
溫傑：平保具多項投資概念 現價入市可分段部署
袁國守：港股本周料先行整固
林少陽：高息H股再獲垂青
技術取勝：煤氣處上升通道
李聲揚：大行目標價根本無價值
蔡金強：財政部的定心丸 股市進陣地戰
艾雲豪：「節制消費主流化」成社會潮流
李順威：分散交易與分散投資有別
劉思明：內需消費股偏強 具承接力
瑞銀亞洲：資金流入熊證 恒指熊55220
摩根大通亞洲：選街貨少輪證 阿里購28046
周顯：監管機構須知自己職責所在
王弼：以色列圖改中東大局 恐累美股
曾淵滄：買股收息 中移中電信可考慮
湯文亮：賣樓才知Location重要
陳永傑：內地人南下買樓創新高
廖偉強：受惠港股大時代 樓市惹憧憬
布少明：《施政報告》應提振樓市
馬泰陽：私樓吸引力勝居屋
新盤本月暫售1300伙 5個月新高 Blue Coast II三日收4000票 新地：推盤停不了
ONE JARDINE'S LOOKOUT快沽清 4房售2914萬
University Hill兩房租1.58萬
新盤搶客 十大屋苑周末成交挫18%
甲廈均呎1.37萬 按月挫6.8%
ONE JARDINE'S LOOKOUT 處傳統豪宅區顯貴氣
溱柏本月開齋 呎價重返萬元
另類投資助緩衝投資組合波動
陳翊庭：明年上半年討論推T+1 將發表白皮書 迎市場對資金加快出入需求
外資對中央出招正面 為港股「做功課」
港股熾熱 路人市場人士分享喜悅
內地9月核心通脹0.1% 3年半新低
嶺大何濼生《施政》獻策：建「港特色組屋」助年輕人自力更生
籲港推樓價掛鈎金融產品 助對冲風險
籲停綠置居 免淪發達投機工具
王震宇：申居屋入息限額過高 搶私樓客
毛戈平化妝增長快 走高端路線
周大福：翻新門店 藉差異化吸客 黃金周生意符預期 按年跌幅收窄
黃紹基：一直團隊協作 鄭氏變動對事不對人
智能運輸平台助省深遠海養殖成本
核心團隊 網羅中外專家
DHL：港空運擁清關效率高優勢 亞洲增長加快 看好明年發展
目標2030年可持續航油佔比增至30%
比亞迪拓德國 售價或21萬起
環球經濟數據
劉思明：H股折讓大 中壽Call 25714
張兆聰：A股港股不宜太悲觀
張兆聰：中小型軟件股強勢可吼
伍禮賢：海爾智家非洲業務增長空間大
涂國彬：金價未上破 受美強勁數據影響
陳大為：美通脹或升溫 聯儲應續減息？
袁國守：港股大時代來臨「長短棍」應市
謝偉銓：優化升降機設施 提升安全與服務
《幫你格價》：大額借稅貸私貸可低於2厘息
沈永年：到惠州沙灘遊玩度假 享高球樂
Mali Chivakul：內地消費品進口落後家庭支出增長
陳正犖：紐元料續大幅減息 支持位0.594
許健生：中美AI對決：機遇與挑戰
溫傑：平保具多項投資概念 現價入市可分段部署
袁國守：港股本周料先行整固
林少陽：高息H股再獲垂青
李聲揚：大行目標價根本無價值
蔡金強：財政部的定心丸 股市進陣地戰
艾雲豪：「節制消費主流化」成社會潮流
李順威：分散交易與分散投資有別
劉思明：內需消費股偏強 具承接力
瑞銀亞洲：資金流入熊證 恒指熊55220
摩根大通亞洲：選街貨少輪證 阿里購28046
周顯：監管機構須知自己職責所在
王弼：以色列圖改中東大局 恐累美股
曾淵滄：買股收息 中移中電信可考慮
湯文亮：賣樓才知Location重要
陳永傑：內地人南下買樓創新高
廖偉強：受惠港股大時代 樓市惹憧憬
布少明：《施政報告》應提振樓市
馬泰陽：私樓吸引力勝居屋
新盤本月暫售1300伙 5個月新高 Blue Coast II三日收4000票 新地：推盤停不了
ONE JARDINE'S LOOKOUT快沽清 4房售2914萬
University Hill兩房租1.58萬
新盤搶客 十大屋苑周末成交挫18%
甲廈均呎1.37萬 按月挫6.8%
ONE JARDINE'S LOOKOUT 處傳統豪宅區顯貴氣
溱柏本月開齋 呎價重返萬元
另類投資助緩衝投資組合波動
prev
next