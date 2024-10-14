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經濟
袁國守 主編的話

投資策略

袁國守：港股本周料先行整固

【明報專訊】港股上周一（7日）飈至年內高位23,241點，到周二（8日）A股復市、北水回歸，恒指卻暴瀉逾2000點，成交破紀錄達6204億元，大成交下急挫，原本亢奮的市場情緒瞬即冷卻。恒指10月首周累升2104點，上周即吐1484點，市况異常波動，在高位才衝入的投資者，或許接了火棒。

然而，樂觀派認為，港股一口氣狂升6000點後回吐，實是相當健康，且預期中央會不斷出招刺激經濟，故今趟升浪還未完，不用過度惶恐。

事實上，重陽節長假期前，市場憧憬上周六（12日）召開的財政部記者會有好消息，恒指走勢已回穩，上周四收報21,251點，升614點或2.97%。至上周六，財政部沒令市場失望，表示將推一籃子增量政策，並稱有較大空間提升舉債和赤字。

可是，財政部未有公布太多具體數字，即市場最關注的增量財政政策規模等問題，故本周A股和港股走勢較難判斷，料先行整固機會較高。另外，特首李家超將在本周三（16日）發表新一份《施政報告》，地產界期待會有刺激樓市措施出台，若屬實，可為本港樓市「冲喜」。

明報經濟投資理財副採訪主任

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 主編的話]

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