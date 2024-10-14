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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：平保具多項投資概念 現價入市可分段部署

【明報專訊】雖然上星期港股顯著回調，但整體投資氣氛仍然暢旺。我們認為，恒指經過6000點的上升後，向下調整反令走勢更為健康。如果投資者看好後市，或可分段部署基本因素吸引的個股，如中國平安（2318）。集團具多項投資概念，首先是政策因素，集團以往有投資於內地房地產相關企業，雖然比率佔整體資產不大，但在行業而言處較高水平。隨着中央積極出招，若樓市轉穩或改善，料平保將較受惠。第二是資金流向，針對首期規模達5000億元人民幣的「互換便利」（符合資格的證券、基金及保險公司可使用自身擁有的特選資產作為抵押，從人行換取流動性，所獲得的資金只能投資於股市），料資金會主力流入平保等大型金融股以「套息」。

最後是投資收益，上半年集團保險資金投資組合年化綜合投資收益率4.2%，按年上升0.1個百分點，收益達1267億元人民幣。考慮到近期全球股市，包括是內地A股向好（上證綜指現處3200點以上，遠高於9月低位的2700點水平），加上債市表現同樣理想，都有利其投資回報。作為參考，2014至2023年其綜合投資收益率達5.4%。受惠投資回報率上升，將支持集團總體利潤表現。

當然，更重要是其本業及總體營運情况。回顧上半年業績，集團取得收入5540.97億元人民幣，按年溫和增長1.46%。同期歸母淨利潤則為746.19億元人民幣，按年增長6.84%，符合我們預期。

仔細分析三大分部（壽險及健康險、財產保險，以及銀行業務），上半年壽險及健康險業務新業務價值達223.20億元人民幣，按年增長11%。其中，代理人渠道新業務價值增長10.8%，人均新業務價值按年增長36%，產能持續提升。值得注意的是，現時代理人數目為34萬人，較上季增加0.7萬人，為2020年第三季以來首次出現按季增加。

提到內地保險，部分投資者或擔心保險產品預定利率下調（指保險產品的保證利率下調），將減低相關產品的吸引力，影響保費收入。平安集團聯席首席執行官兼副總經理郭曉濤談表示，調整對壽險行業是重大利好，將有效防止行業利差損持續惡化。集團將對產品結構作出進一步優化調整，未來產品結構將以分紅產品（減低資產荒及最低保證回報下調對保單銷售的影響）作為主打產品，預計未來將佔銷售的50%以上。

最後是財產險方面，平安產險保險服務收入1619.1億元人民幣，按年增長3.9%。整體綜合成本率97.8%，同比優化0.2個百分點，主要受保證保險業務承保損失下降影響。期內平安銀行實現淨利潤 258.79億元人民幣，按年增長1.9%。

近期平保股價一度跟隨大市調整，執筆之時處於約50元水平（一度由9月中旬的35元水平升至10月7日最高的59.8元），建議若現價入市應控制注碼並分段部署，以減短期投資風險。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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