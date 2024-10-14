《幫你格價》：大額借稅貸私貸可低於2厘息

明報記者 劉敬華

最近信銀國際及中銀香港齊齊搶閘推出稅季貸款，其中中銀香港推出的中銀分期「易達錢」─稅季貸款，實際年利率可低至1.75厘（見表1），此實際年利率以貸款額150萬元，每月平息0.0786厘、零手續費及還款期12個月計算。至於信銀國際的Smart Plus分期貸款稅季優惠，其實際年利率更可低至1.65厘，為貸款金額200萬元，每月平息0.032厘、每年0.5厘手續費及還款期12個月計算之實際年利率。

目前市場缺乏稅貸選擇下，對於有緊急借貸需求人士，或要同時考慮私人貸款。一般而言，稅貸利率會較私人貸款低，惟近年不少金融機構為保持私貸產品競爭力，以致市場上仍不乏標榜實際年利率可低於2厘的私人貸款選擇。以渣打「SC分期貸款」為例，以貸款額150萬元及還款期12個月計算的實際年利率為1.85厘，吸引力並不遜於稅貸。

優質客新客享較低息 宜貨比三家

借貸額及還款期等因素均會影響貸款的實際年利率，如貸款額愈高，實際年利率往往會愈低。若貸款額分別為50萬元及100萬元，還款期同為12個月作比較，是次比較的貸款產品中以中銀分期「易達錢」─稅季貸款的4.78厘（50萬元）或4.28厘（100萬元）實際年利率（見表2），較為吸引，但要留意此為特選中銀客戶的貸款方案。

由於中銀分期「易達錢」─稅季貸款的現金回贈，其中一個優惠條款為還款期需達24個月或以上，即上述的實際年利率中不包括現金回贈。是次比較中，部分貸款計劃可就12個月還款期提供現金回贈，大新分期「快應錢」是其中之一，該行特惠客戶選擇12個月還款期，貸款額50萬元，不包括現金回贈的實際年利率為6.78厘，計入現金回贈後的實際年利率為6.48厘；同一特惠客戶選同樣還款期，貸款100萬元，不包括現金回贈的實際年利率為4.49厘，計入現金回贈後的實際年利率則可降至3.85厘。

鑑於不少銀行於同一貸款計劃、相同貸款額及還款期下，會向不同級別客戶提供不同的實際年利率，如為部分優質客戶，又或是新客戶提供較低的貸款利率優惠，故若有借貸需求，不妨向多於一家銀行查詢因應個人情况可獲的貸款實際年利率，以貨比三家。

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