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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：港股大時代來臨「長短棍」應市

【明報專訊】港股近日走勢令人想起歌手鄭伊健唱的「頭搖又尾擺，飛翔境界」，10月首周累漲2104點，上周即吐1484點，如此波動，多年沒見。筆者「不識趣」，當恒指重上2萬大關，前周在本欄說「港股未屆大手買時」，回頭看，說對了？然而，上周則稱「財策刺激可期，吼基建機械股」，結果上周二（8日）恒指暴瀉逾2000點，基建股跌得一仆一碌，筆者已成「燈」？前後矛盾？

不賣關子，只想強調，投資部署宜分長、中、短。若是中長線投資，筆者屬「保守派」，還是堅持着眼於基本分析；宏觀去看，內地實體經濟包括零售及固投數據未見明顯改善前，不建議馬上大手買入港股，待中資股盈利回復持續增長、樓價回穩，屆時才逐步加倉也未遲。所以，上月底說「港股未屆大手買時」，因說的是未來至少1年、3年，甚至5年以上的投資部署，大市再「Chok」，或許跟筆者這類「保守派」沒什麼關係，俗套說，「平常心」面對便可。

個人投資組合方面，繼續維持本欄今年7月初建議的：美股續為下半年組合「鐵膽」。原因？美國企業盈利仍具韌性，今年第二季度標普500指數成分公司整體盈利增長13%，優於市場預期的10%。

長線大注投資 短線小注投機

至於短炒，看政策、看氣氛、看熱錢流向。「死雞撐飯蓋」的說，上周筆者指「財策刺激可期，吼基建機械股」，好像又非全錯。雖然上周初中央沒提出具體新強力財政刺激政策，熾熱的市場氣氛冷卻下來，上周二恒指急挫逾2000點當天，中資基建股應聲倒地，筆者上周一推介的中交建（1800），曾低見5.07元，相比前周五的收市價5.4元，跌6.5%。

不過，重陽節長假期前，市場又憧憬國務院新聞辦公室於上周六（12日）舉行的記者會，財政部會帶來好消息，介紹「加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展」有關情况，基建股借勢炒上，中交建上周四單日飈近11%，收報5.36元，又差不多返回筆者推介時的水位。可見，短炒以消息主導，基本面暫可拋諸腦後，前提是嚴守止賺止蝕。

簡單結論，長線「投資」和短線「投機」並無牴觸，一個相對均衡的投資組合，前者大注、後者小注，即「長短棍」應市，當然最終視乎個人風險承受能力。如何衡量個人風險承受能力？視乎年紀、收入、家庭負擔和心理質素。籠統來說，若將近退休或已經退休，不建議盲目相信長線投資（因時日無多），應減輕股票、增加固定收益比重。

相反，如是初出茅廬的年輕人，放膽投資吧，尤其股票，因擁有中年人及長者不能挽回的珍寶──時間；簡言之，輸了，仍有「翻身」機會。OK，出賣一點私隱，以筆者這「大叔」為例（僅供參考），距離退休還有十多年，不計物業，但計及強積金，一半「身家」放在環球股票基金，另一半主要為美元及港元定存、儲蓄壽險、外幣及現金。

當遇上「大時代」，如近日港股急升急跌，便會動用少於5%手頭資金跟風炒賣，除跟政策走挑板塊外，還會簡單利用槓桿型ETF，若看升，買FL二南方恒指（7200）；看跌，則買FI二南方恒指（7500）。「心法」是「不拗頸」，好淡友齊上身，即當港股飈升、成交大增，順勢而行，買升；同理，大市急回即轉身變淡友，買跌，一旦押錯邊，止蝕離場，反正「雞仔注」短炒而已，即筆者不時強調的用注碼控制風險。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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