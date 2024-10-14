明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

目標2030年可持續航油佔比增至30%

【明報專訊】實現零碳排放已成全球共識，當中航空業透過提升可持續航空燃油（SAF）佔總燃油的使用比例，以達到減排目標。DHL Express香港及澳門董事總經理蔣國雄於本報專訪時提到，集團去年SAF使用比例達到3.18%，已符合英國、歐盟等機場的SAF規定，目標2030年可進一步提高至30%。

根據國際航空運輸協會（IATA）的最新預測，今年SAF的產量將達到150萬噸，但這僅佔航空燃料需求的0.53%。由於SAF供應嚴重不足，導致其在現貨市場的價格比傳統化石燃油高出3至5倍，這對航空公司增加SAF使用比例的計劃造成阻礙。另各地機場亦紛紛訂立強制使用SAF的政策。例如，歐盟和英國等地區規定從明年開始SAF的使用量必須達到2%。

不過，蔣國雄指出，公司於2022年與英國石油公司（BP）和納斯特（Neste）達成協議，承諾向公司供應超過8億公升的SAF。另去年亦與World Energy簽訂7年合作協議，以取得6.68億公升的SAF。他認為，這些舉措可滿足短期內集團的需求，「我們預期市場供應愈趨增加，但最大挑戰是未來幾年，而我們覺得已足夠使用」。

公司於去年5月推出「GoGreen Plus」方案，讓客戶因應營運需要在供應鏈上減碳排放。蔣國雄引述DHL香港空運貿易領先指數第三季報告指出，有78%的本地空運用家願意參與減少碳排放，當中88%受訪者願意額外付出最多10%的物流成本。他稱，客戶可用該方案以獲得減排證明，從而滿足歐盟對上市公司可持續發展的披露要求，而該方案至今已有1700個客戶使用，當中金融服務行業較多。

倡港機場建專用SAF油缸

香港機場管理局於今年2月應政府要求就SAF展開顧問研究，並於第三季完成。蔣國雄表示，目前香港機場並未設置專用的SAF油缸。儘管客戶仍可在其他地區選擇公司的「GoGreen Plus」方案以使用SAF，但香港作為公司中亞區樞紐中心，有大量航班進出。若能夠建立相關的基礎設施，將有助於公司增加使用SAF的途徑。

相關字詞﹕蔣國雄 DHL Express

上 / 下一篇新聞

陳翊庭：明年上半年討論推T+1 將發表白皮書 迎市場對資金加快出入需求
陳翊庭：明年上半年討論推T+1 將發表白皮書 迎市場對資金加快出入需求
外資對中央出招正面 為港股「做功課」
外資對中央出招正面 為港股「做功課」
港股熾熱 路人市場人士分享喜悅
港股熾熱 路人市場人士分享喜悅
內地9月核心通脹0.1% 3年半新低
內地9月核心通脹0.1% 3年半新低
嶺大何濼生《施政》獻策：建「港特色組屋」助年輕人自力更生
嶺大何濼生《施政》獻策：建「港特色組屋」助年輕人自力更生
籲港推樓價掛鈎金融產品 助對冲風險
籲港推樓價掛鈎金融產品 助對冲風險
籲停綠置居 免淪發達投機工具
籲停綠置居 免淪發達投機工具
王震宇：申居屋入息限額過高 搶私樓客
王震宇：申居屋入息限額過高 搶私樓客
毛戈平化妝增長快 走高端路線
毛戈平化妝增長快 走高端路線
周大福：翻新門店 藉差異化吸客 黃金周生意符預期 按年跌幅收窄
周大福：翻新門店 藉差異化吸客 黃金周生意符預期 按年跌幅收窄
黃紹基：一直團隊協作 鄭氏變動對事不對人
黃紹基：一直團隊協作 鄭氏變動對事不對人
智能運輸平台助省深遠海養殖成本
智能運輸平台助省深遠海養殖成本
核心團隊 網羅中外專家
核心團隊 網羅中外專家
DHL：港空運擁清關效率高優勢 亞洲增長加快 看好明年發展
DHL：港空運擁清關效率高優勢 亞洲增長加快 看好明年發展
比亞迪拓德國 售價或21萬起
比亞迪拓德國 售價或21萬起
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：H股折讓大 中壽Call 25714
劉思明：H股折讓大 中壽Call 25714
張兆聰：A股港股不宜太悲觀
張兆聰：A股港股不宜太悲觀
張兆聰：中小型軟件股強勢可吼
張兆聰：中小型軟件股強勢可吼
伍禮賢：海爾智家非洲業務增長空間大
伍禮賢：海爾智家非洲業務增長空間大
涂國彬：金價未上破 受美強勁數據影響
涂國彬：金價未上破 受美強勁數據影響
陳大為：美通脹或升溫 聯儲應續減息？
陳大為：美通脹或升溫 聯儲應續減息？
袁國守：港股大時代來臨「長短棍」應市
袁國守：港股大時代來臨「長短棍」應市
謝偉銓：優化升降機設施 提升安全與服務
謝偉銓：優化升降機設施 提升安全與服務
《幫你格價》：大額借稅貸私貸可低於2厘息
《幫你格價》：大額借稅貸私貸可低於2厘息
沈永年：到惠州沙灘遊玩度假 享高球樂
沈永年：到惠州沙灘遊玩度假 享高球樂
Mali Chivakul：內地消費品進口落後家庭支出增長
Mali Chivakul：內地消費品進口落後家庭支出增長
陳正犖：紐元料續大幅減息 支持位0.594
陳正犖：紐元料續大幅減息 支持位0.594
許健生：中美AI對決：機遇與挑戰
許健生：中美AI對決：機遇與挑戰
溫傑：平保具多項投資概念 現價入市可分段部署
溫傑：平保具多項投資概念 現價入市可分段部署
袁國守：港股本周料先行整固
袁國守：港股本周料先行整固
林少陽：高息H股再獲垂青
林少陽：高息H股再獲垂青
技術取勝：煤氣處上升通道
技術取勝：煤氣處上升通道
李聲揚：大行目標價根本無價值
李聲揚：大行目標價根本無價值
蔡金強：財政部的定心丸 股市進陣地戰
蔡金強：財政部的定心丸 股市進陣地戰
艾雲豪：「節制消費主流化」成社會潮流
艾雲豪：「節制消費主流化」成社會潮流
李順威：分散交易與分散投資有別
李順威：分散交易與分散投資有別
劉思明：內需消費股偏強 具承接力
劉思明：內需消費股偏強 具承接力
瑞銀亞洲：資金流入熊證 恒指熊55220
瑞銀亞洲：資金流入熊證 恒指熊55220
摩根大通亞洲：選街貨少輪證 阿里購28046
摩根大通亞洲：選街貨少輪證 阿里購28046
周顯：監管機構須知自己職責所在
周顯：監管機構須知自己職責所在
王弼：以色列圖改中東大局 恐累美股
王弼：以色列圖改中東大局 恐累美股
曾淵滄：買股收息 中移中電信可考慮
曾淵滄：買股收息 中移中電信可考慮
湯文亮：賣樓才知Location重要
湯文亮：賣樓才知Location重要
陳永傑：內地人南下買樓創新高
陳永傑：內地人南下買樓創新高
廖偉強：受惠港股大時代 樓市惹憧憬
廖偉強：受惠港股大時代 樓市惹憧憬
布少明：《施政報告》應提振樓市
布少明：《施政報告》應提振樓市
馬泰陽：私樓吸引力勝居屋
馬泰陽：私樓吸引力勝居屋
新盤本月暫售1300伙 5個月新高 Blue Coast II三日收4000票 新地：推盤停不了
新盤本月暫售1300伙 5個月新高 Blue Coast II三日收4000票 新地：推盤停不了
ONE JARDINE'S LOOKOUT快沽清 4房售2914萬
ONE JARDINE'S LOOKOUT快沽清 4房售2914萬
University Hill兩房租1.58萬
University Hill兩房租1.58萬
新盤搶客 十大屋苑周末成交挫18%
新盤搶客 十大屋苑周末成交挫18%
甲廈均呎1.37萬 按月挫6.8%
甲廈均呎1.37萬 按月挫6.8%
ONE JARDINE'S LOOKOUT 處傳統豪宅區顯貴氣
ONE JARDINE'S LOOKOUT 處傳統豪宅區顯貴氣
溱柏本月開齋 呎價重返萬元
溱柏本月開齋 呎價重返萬元
另類投資助緩衝投資組合波動
另類投資助緩衝投資組合波動