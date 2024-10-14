黃紹基：一直團隊協作 鄭氏變動對事不對人

形容鄭志雯「做branding好出色」

至於近日鄭氏家族的人事變動，他認為，周大福作為一間企業，一直都是團隊工作，由領導下達方向再由團隊協作。例如彤叔（鄭裕彤）90年代時認為中國未來發展是好的，定下周大福開拓中國市場的策略，團隊就北上考察市場打江山，如果沒有團隊將是一事無成。對他而言，鄭氏家族層面變動是「對事不對人」，各人都有自己的KPI，尤其周大福是上市公司，更要向股東交代，事件對周大福沒有影響。他又謂，如果一個企業全是年輕人，好處是有衝勁創新力高，但風險管理要審慎，年長員工有經驗，尤其是風高浪急時避險，周大福成立至今95年，已成立堅實團隊，涵蓋各個年齡層「老中青」都要有，很有信心集團目標清晰，繼續做好品牌發展。