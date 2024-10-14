籲港推樓價掛鈎金融產品 助對冲風險

香港大學校長張翔就上述排名認為，大學要有卓越成績才能引領世界，他說：「我們有五間學校能排進所謂的前百名，把它堆到一起去加上『樞紐』兩個字，我們也是聯通世界的、聯通內地，自然就是樞紐，明天就可以宣布是樞紐，但是我們真正是不是『卓越』？我們是不是能夠在世界引領世界？這些問題實在是更深刻的問題。」

美樓價指數期貨可在芝交所買賣

可以留意的是，何濼生亦是畢業於香港大學，他於1972年畢業於香港大學經濟系，是同年代的精英，並在多倫多大學取得經濟學碩士及博士學位，過去半世紀在經濟學界享譽盛名，曾獲政府委任為中央政策組兼任顧問，亦曾是香港經濟學會會長。

本港多間大學若要取得卓越成績，其教授有需要與世界其他頂級大學教授交流，才可以引領世界。在是次專訪中，何濼生表示，他多年來與2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學經濟系教授Robert Shiller是有聯絡的，指由Shiller在1991年作為聯合創辦人、現由標普發布、追蹤美國住宅樓價表現的「標普Case-Shiller 住宅樓價指數」（S&P/Case-Shiller Home Price Indices），現已作為金融產品在芝加哥期貨交易所買賣，投資者可藉買賣該期貨來對冲樓價升跌風險。

美樓價24年升2.36倍 較港樓升幅大

記者翻查彭博數據，則找到「標普Case-Shiller 20大城市住宅樓價綜合指數」（S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Composite Home Price NSA），其於2000年1月成立，開始值為100，今年7月最新報335.77（見圖2），屬歷史高位，亦反映美國20大城市樓價在過去逾24年上升2.3577倍，不單表現優於本港樓價，波幅亦相對較低。

何濼生認為，香港也可以考慮推出與本地住宅樓價表現掛鈎的金融產品，這樣的話，住宅持有者可藉着做淡該金融產品以對冲樓價下跌風險，未上車者亦可以買入該金融產品，就可以對冲樓價上升風險。

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