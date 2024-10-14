嶺大何濼生《施政》獻策：建「港特色組屋」助年輕人自力更生

明報記者 葉創成

本周三特首李家超將發表任內第三份《施政報告》，據本報上周二報道，《施政報告》預料交代協助青年家庭置業措施，消息稱涉優化現有政策及推出全新置業儲蓄計劃，另外亦包括為多次未能中籤的年輕家庭提供額外申請編號，並研究新一批白居二配額「加碼」。房屋署長羅淑佩今年7月12日在房委會公開例會發言，提及政府會積極考慮推出措施協助青年購買資助出售房屋；房委會資助房屋小組主席黃碧如則稱，政府可研究仿效新加坡組屋，讓訂婚男女以家庭資格申購資助出售房屋。

事實上，嶺南大學何濼生早於去年4月27日在本報「名人樓市論壇」專訪中已建議政府大規模興建「有香港特色的組屋」，以平均售價為從事經濟活動的家庭住戶每年收入中位數的8倍出售約400方呎單位，適宜已有或想養育兩名孩子的家庭居住，規定日後僅可轉售予合資格人士（見表），故假如是次《施政報告》真的宣布研究仿效新加坡組屋，讓訂婚男女以家庭資格申購資助出售房屋，不排除是聽取何濼生在上述「名人樓市論壇」專訪中的建議。

倡售價為家庭住戶年收入8倍

1997年7月1日本港回歸逾27年以來，過去一段長時間政府房屋政策失當，令私人住宅樓價大幅波動（見圖1），折騰多少人心，相信不少港人均希望是次《施政報告》能夠穩定樓市外，亦幫助有需要的年輕人置業建立家庭，故記者上周再邀請何濼生接受專訪，就房屋政策出謀獻策。何濼生不評論政府有否就興建「有香港特色的組屋」與他接觸，只進一步解釋有關計劃的詳情。他強調，像新加坡的組屋一樣，「有香港特色的組屋」應該要致力滿足所有年輕人家庭的需求：「我的建議很簡單，以幫助年輕人建立家庭、生『細蚊仔』為目標，所有年輕人家庭在合理時間內一定可以買到，先到先得，不要再像申請居屋一樣抽籤了」。

與去年4月27日專訪中建議時相若，何濼生是次表示，「有香港特色的組屋」面積可維持於約400方呎單位，適宜已有或計劃生育兩名孩子的家庭居住，售價仍然是從事經濟活動的家庭住戶每年收入中位數的8倍，指這計算售價符合目標受資助家庭的負擔能力：「平均售價若相等於從事經濟活動的家庭住戶收入中位數的8倍，從國際標準來說並不算高，而是很健康的水平，有關家庭應該負擔得起；另一方面，我亦不擔心訂價過低之後會被炒高，原因是未來新增供應陸續有來，二手樓價若被炒高後，未上車的年輕人家庭可直接與政府買新的單位，平均售價也是由從事經濟活動的家庭住戶收入中位數的8倍計算」。

400呎均價376萬 按地區樓層等調整

根據政府統計處公布的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，今年第二季從事經濟活動的家庭住戶每月入息中位數為39,200元，即每年入息中位數為約47萬元，其8倍即約376萬元，「有香港特色的組屋」約400方呎單位，若以此作為平均售價向年輕人家庭發售，相信有一定吸引力。至於每個單位實際售價則以其所在地區、坐向及高低層等而釐定，這與政府出售綠置居及居屋等其他資助出售房屋屬一致。

就「有香港特色的組屋」選址而言，何濼生認為由於這屬於資助出售房屋，定位應該是上車盤，因此選址一定不可以是貴重地皮，這才符合政府應該鼓勵港人自力更生的政策方向。

屬上車盤 環境好轉後應轉買私樓

何濼生表示：「由於『有香港特色的組屋』屬上車盤，我不期望有能力的年輕人家庭會在這裏住很長時間，他們環境好轉後便應該會自動自覺轉買私樓，以追求位置更好及面積更大的居住空間，並把該資助出售房屋單位轉售予其他年輕人家庭。大原則一定是希望年輕人可以自力更生，靠自己去改善自己的生活，故假如『有香港特色的組屋』選址比私樓更好便會無甚意思，因為這只會吸引年輕人家庭一窩蜂走去認購，不需要再努力工作及儲蓄去購買私樓。」

貴價地宜建私樓 非建資助出售房屋

另外，何濼生強調，政府日後發展「有香港特色的組屋」或其他資助出售房屋時，選址時一定要考慮社會成本的問題：「如果政府把貴價地皮用來興建資助出售房屋，令合資格受資助者有機會低價佔用貴價地皮，我覺得這是有問題的，那麼願意出高價買地的發展商又應該買什麼地皮呢？」

可以留意的是，房委會上月24日宣布「居屋2024」於本月3日至23日接受申請，推售的7132個單位包括5個位處啟德、油塘、觀塘、東涌及屯門多個不同地區新建居屋發展項目，實用面積約186方呎至約510方呎，售價為評定市值折減30%，即以七折出售。當中，位處被規劃為中環以外第二個核心商業區（CBD）的啟德、港鐵宋皇臺站出口附近的「啟盈苑」最受矚目，「啟盈苑」由兩座組成，提供1736個單位，入場銀碼卻是「居屋2024」最低，原因「啟盈苑」提供最細單位186方呎，最低售價僅143萬元，平均呎價9230元。與此同時，啟德現亦有多個大型私樓新盤發售或待售，呎價由近2萬元至數萬元，發展商數年前向政府買入有關地皮，每方呎地價成本普遍達萬多元。

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