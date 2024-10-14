港股熾熱 路人市場人士分享喜悅

到海外路演 投資者臨時要求會面

內地出動「組合拳」支持經濟後，港股迎來一波升勢，但上周二（8日）市場以未見發改委公布具體措施為藉口急獲利，恒指大瀉2000多點，創下6000多億元成交量紀錄。但陳翊庭表示，即使恒指大瀉2000多點，有路人與她分享仍很開心，因為成交額很好。陳續指出，她認為該路人意思為「……（港股）如果成交疲弱地跌，那就代表沒承托，但若有6000億元幫你找到低位，又不是太需要擔心。」

港交所上周三（9日）於沙田馬場舉行「香港交易所盃」，陳翊庭表示氣氛熾熱，有市場人士向她表示，「我哋捱咗好幾年，終於見到曙光啦！」更有市場人士眼看上周二成交6000多億元，向她問道何時成交額可達1萬億元。她更提到先前有市場人士談及「今日3000億咋？」（指當日港股成交額），反映市場已對港股巨額成交習以為常。