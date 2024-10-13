匯豐稱超出期望 維持2萬億規模預期

【明報專訊】市場估計財政部昨日記者會將推出2萬億元（人民幣，下同）新增刺激經濟政策，雖然當局公布可以專項債購買閒置土地和樓房庫存、推出大規模地方隱性債務置換，但未提及措施規模。匯豐報告指出，雖然未有實際數字，但昨日的內容仍超出該行期望，包括中央政府有意承擔部分地方債務，中央政府在提升舉債和赤字有較大空間、當局有意增加支出等。匯豐預期，財政刺激具體細節或於即將舉行的國務院常務會議或月底人大常委會會議批准預算修訂後公布，該行維持2萬億元以上規模的預期。
財政部公布，將推出近年化解規模最大的一次過地方政府隱性債務置換，匯豐稱過去10年內地已有3輪地方政府債務置換，總計15萬億元，雖已有助降低地方政府融資成本，但與解決地方政府債務問題仍有距離。內地將推出全面財政改革，地方政府債務問題可隨時間得到解決。中央政府若承擔部分地方債務，除直接減輕地方政府債務負擔，地方政府開展新工程也可促進整體經濟成長。
稱加強信心 有需要注資房市
此外，內地擬首度允許地方政府專項債券資金用於收購土地和庫存商品房，以穩定房地產市場。匯豐稱，財政部督促地方政府未來3個月加快運用2.3萬億元專項債資金，估計部分會用於房地產，故預期政策應在未來幾個月內生效。5月人行推出的房地產去庫存再融資反應一般，匯豐認為要加強房地產行業信心，有需要直接向房市注入資金。
高盛：未如預期發債支持消費
高盛則認為，記者會內容基本符合市場預期，當局為未來數年財政擴張、更大規模化解地方政府債務及中央政府更多債務融資，給出明確前瞻指引。不過，刺激規模仍缺乏具體細節，且未有如市場預期以1萬億元特別國債用於支持內地消費。高盛預期，內地將額外再發行1萬億至2萬億元超長期特別國債，地方政府債務置換在未來數年提高至5萬億元，並在明年及以後顯著增加政府債券發行。