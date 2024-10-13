貝萊德資管規模首破11萬億美元 季績佳刺激股價新高

第3季收入經營利潤創新高

貝萊德指出，資產總額上升受惠於過去12個月獲4560億美元資金淨流入及市場上漲令資產升值，當中今年第三季資金淨流入2210億美元創新高，長線及現金管理的資金分別淨流入1600億及610億美元，而在長線資金淨流入金額中，美國市場仍佔最多，達到1110億元，而亞太地區市場則佔290億美元，以及歐洲、中東和非洲地區流入資金涉及200億美元。

該集團又指出，今年以來累計資金淨流入3600億美元，已經分別超越去年及2022年全年水平。

主席兼行政總裁芬克（Larry Fink）指出，第三季收入及經營利潤分別升15%及23%，至約52億及20億美元，齊創新高，超過市場預期，加上經營邊際利潤率升2.4個百分點，至38.6%，帶動第三季純利升2%，至16.31億美元。

芬克對集團繼續增長感到樂觀，預計該趨勢將在年底和明年進一步增強。