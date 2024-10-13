金融股季績勝預期 標指首升穿5800點收巿

【明報專訊】受惠於摩根大通（美：JPM）及富國銀行（美：WFC）等金融股季度業績表現勝預期，經濟數據顯示美國通脹壓力溫和，憧憬聯儲局續減息，美股三大指數上周五齊升，標指及道指更齊創新高，其中標指更首次升穿5800點收巿，報5815點，上升0.61%，創今年以來第45次新高，道指收報42,863點，上升0.97%，納指收報18,342點，升0.33%，納指距離7月所創新高只有約1.6%。全周計，道指升1.2%，納指及標指升1.1%，均連升5周。
美股三大指數連升5周
摩根大通第三季業績勝預期，刺激股價以接近全日最高位224.63美元收市，報222.29美元，升約4.44%，另一業績佳的富國銀行升5.61%，至60.99美元收市，金融股類別指數升1.05%，成為標指再創新高的最大動力。至於重磅科技股表現各異，微軟（美：MSFT）升0.12%；蘋果（美：AAPL）跌0.65%；Nvidia（英偉達）(美：NVDA）跌0.01%。
Robotaxi欠細節 Tesla挫9％
特斯拉（Tesla）（美：TSLA）公布的Robotaxi未有細節，令投資者失望，拖累股價逆市跌8.8%，至217.8美元，市值單日蒸發670億美元。視Robotaxi為競爭對手的Uber（美：UBER）及Lyft（美：LYFT）分別大升10.81%及9.59%。
達拉斯聯儲行長：傾向漸進減息
Schwab金融研究中心衍生商品分析總監Nathan Peterson表示，股市趨勢仍看漲，但標指市盈率目前約22倍，而10年平均值為17.7倍，故企業可能需要帶來的第三季度業績才能讓牛市持續下去。
另外，9月通脹高於預期，達拉斯聯邦儲備銀行行長Lorie Logan重申，傾向利息以漸進下調方式走向正常水平，以平衡風險，並形容目前經濟「強勁而穩定」，通脹依然有上升風險。