金融股季績勝預期 標指首升穿5800點收巿

美股三大指數連升5周

摩根大通第三季業績勝預期，刺激股價以接近全日最高位224.63美元收市，報222.29美元，升約4.44%，另一業績佳的富國銀行升5.61%，至60.99美元收市，金融股類別指數升1.05%，成為標指再創新高的最大動力。至於重磅科技股表現各異，微軟（美：MSFT）升0.12%；蘋果（美：AAPL）跌0.65%；Nvidia（英偉達）(美：NVDA）跌0.01%。

Robotaxi欠細節 Tesla挫9％

特斯拉（Tesla）（美：TSLA）公布的Robotaxi未有細節，令投資者失望，拖累股價逆市跌8.8%，至217.8美元，市值單日蒸發670億美元。視Robotaxi為競爭對手的Uber（美：UBER）及Lyft（美：LYFT）分別大升10.81%及9.59%。

達拉斯聯儲行長：傾向漸進減息

Schwab金融研究中心衍生商品分析總監Nathan Peterson表示，股市趨勢仍看漲，但標指市盈率目前約22倍，而10年平均值為17.7倍，故企業可能需要帶來的第三季度業績才能讓牛市持續下去。

另外，9月通脹高於預期，達拉斯聯邦儲備銀行行長Lorie Logan重申，傾向利息以漸進下調方式走向正常水平，以平衡風險，並形容目前經濟「強勁而穩定」，通脹依然有上升風險。