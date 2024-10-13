新盤續熱 天璽‧天次輪238伙沽清 Blue Coast II加推108伙 加價1%至2%

明報記者 甘潔瑩

天璽‧天8日累沽463伙

屬本季大型全新盤的天璽．天，樓花期約9個月，昨日以價單形式238伙，折實售價478.58萬元起，再度成為市場焦點。市場消息指出，次輪銷售的單位全數售罄，計及本月初首輪售出204伙及以招標形式售出的21伙，整個項目累售463伙，佔該期單位總數906伙約51%。發展商將於今日公布最新銷售安排，料將再度加推應市。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行有兩組客人分別購入7伙及8伙，其中購買8伙客戶斥資近5600萬元購入天璽．天兩伙兩房及6伙開放式。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行亦有多組大手客擬購入天璽．天作收租之用，其中一組大手客擬斥資約2200萬元購入3伙，包括1伙開放式單位，1伙一房及1伙兩房單位。

Blue Coast II兩日累收3000票

長實與港鐵（0066）合作發展的Blue Coast II，項目在上周五起接受認購，市場消息指出，項目兩日累收票約3000張，發展商乘旺勢加推108伙應市。長實營業部首席經理郭子威表示，Blue Coast II 首天開放示範單位共錄8000人次參觀，為回應市場需求，昨日加推2號價單應市，並因應景觀輕微提價1%至2%。

他指出，項目最快本周末開售，更透露在首輪銷售前或會再加推單位。

長實：加推單位折實均呎21876元

長實營業部助理首席經理楊桂玲指出，加推的2號價單共108伙，分佈第5座，兩房及三房戶各54伙，售價由1077.1萬至2248.7萬元，呎價22,208至28,793元，平均呎價25,437元。計算最高14%折扣後，折實售價由926.3萬至1,933.9萬元，折實呎價19,099至24,762，折實平均呎價21,876元。

她補充，項目暫已推出1、2號價單共涉236伙，市值34.7億元。另集團現正考慮為所有曾入票的Blue Coast向隅客設立獨立組別，提供優先揀樓安排。

[香港地產]