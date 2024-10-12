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新地屋苑推智能訪客登記系統

【明報專訊】為強化屋苑的智能化管理效率，以及配合政府推動城市數碼基礎建設，新地（0016）旗下康業服務，與Lik On Security Limited（力安）合作，參與政府提倡的「智方便」先導計劃，成為全港首間兼暫時唯一為政府「智方便個人碼」、提供有關服務的資訊科技服務供應商；力安透過政府推出的「智方便個人碼」功能，配合康業自行開發建立的客戶關係管理平台，於康業旗下管理的3個大型屋苑，率先使用「智方便個人碼」訪客登記系統。

瓏珀山Wetland系列為首批試點

資料顯示，康業管理的新界大型屋苑，包括沙田半山瓏珀山、天水圍Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay，已全面支援「智方便個人碼」作訪客登記，成為全港首批實行「智方便個人碼」的試點屋苑，未來更計劃延伸至公司其他物業。

政府「智方便」平台推出的「智方便個人碼」的二維碼，僅顯示已屏蔽的用戶英文名稱和年齡組別，不涉及任何用戶敏感個人資料。

當訪客到訪屋苑時，康業屋苑的管理團隊，只需以手機使用公司建立的客戶關係管理平台，掃描訪客的「智方便個人碼」，即可為訪客登記，毋須出示身分證，大大簡化訪客登記程序，同時亦有效保障個人私隱。

訪客進屋苑毋須出示身分證

康業主席及行政總裁鄺正煒表示，康業多年來積極在物業管理營運中，融入數碼化應用及措施；早於2015年，公司已自行開發客戶手機應用程式SoProp，並一直優化有關服務，增設屋苑手機通行證，以及訪客登記程式Visitor Go等功能，未來將繼續引入更多創新措施，提供更高效、更安全的生活環境。

相關字詞﹕Wetland Seasons Bay Wetland Seasons Park 瓏珀山 康業服務 新地

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