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經濟

香港地產

內地客4469萬購半山捌號10伙開放式戶

【明報專訊】新盤市况暢旺，綜合市場資訊，10月至今整體一手成交累積已錄約925宗，創7月錄約1080宗後的3個月新高；其中英皇國際（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT大開紅盤後，同系已屆現樓的港島西半山半山捌號，12個開放式單位全數透過招標售出，套現近5320萬元。

半山捌號累沽98伙 套現7.29億

半山捌號是次售出單位，有內地客斥逾4469萬元連購10伙，料作長線投資，屬高層實用面積203方呎A室及D室，每戶成交價411萬至471萬餘元，實呎2.02萬至2.32萬元。項目2020年5月推出以來累沽98伙，套現約7.29億元，全個項目可供發售單位已售罄。

SEASONS獲大手客2764萬掃6伙

至於會德豐地產及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，昨日重陽假期售出約28伙，包括至少3組大手客入市，其中一組買家購入6伙1房戶，涉資約2764萬元；另一組買家以2645萬元購入4伙兩房單位；SEASONS系列自今年4月開售後，累沽879伙，套現總額近55億元。

海璇3房連車位4100萬沽 實呎3.55萬

此外，近日數盤齊發的新地（0016） ，系內北角豪宅海璇第2B-3期，新售出第2座9樓B室，實用面積1153方呎3房戶，連車位成交價逾4100萬元、實呎3.55萬元。

另外，恒地（0012）羅便臣道帝滙豪庭，亦錄兩宗新成交，透過招標售出26樓A、B室，實用面積1735方呎4房，以及1023方呎兩房間隔，成交價分別6950萬元及4180萬元，實呎皆逾4萬元，兩伙吸金1.11億元。

本月新盤累錄8宗撻訂

另綜合市場資訊，本月至今主要新盤共錄約8宗撻訂，其中恒隆地產（0101）九龍灣現樓皓日，新錄撻大訂，為19樓G室、實用面積443方呎兩房戶，原於2021年底以957.5萬元、實呎2.16萬元售出，買家當時採用建築期付款，惟據成交紀錄冊顯示，買家已取消交易料撻大訂，估計遭沒收10%訂金涉約96萬元。皓日9月至今共錄4宗撻大訂，料涉殺訂總金額約336萬元。

相關字詞﹕皓日 PARK SEASONS 帝滙豪庭 海璇第2B-3期 半山捌號 ONE JARDINE‘S LOOKOUT

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