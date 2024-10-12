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經濟

Web3.com Ventures：冀探索與傳統領域增合作

【明報專訊】財經世界正邁向Web 3.0世代，在當中涉足多元化初創投資的Web3.com Ventures，其投資總監Edison Leung接受訪問時表示，他們已經與本港不同持份者接觸，並認為香港在芸芸Web 3.0應用中，有望在RWA（現實世界資產）跑出。他認為香港市場宜發揮本身橋樑角色，進一步找懂得科技的人才協助立例，助傳統營商者在更公平環境下擁抱Web 3.0科技。

稱港市場充斥炒賣成分

在多倫多有創業經驗，並在紐約創業資本公司工作過的Edison Leung指出，今次返港接觸過本港金融業持份者、Web 3.0協會、科大副校長等不同持份者，冀探索與傳統領域有更多合作。此前他亦在去年12月返港，曾經在香港大學以客席講者身分介紹Web 3.0運作理念及冀分享更多有用知識。他認為香港行創科之路並無問題，但直言「市場內充斥炒賣成分，令他有少許失望」。

現時Web3.com Ventures以基金中基金（Fund of Funds）形式投資於虛擬資產平台Hashkey Capital、虛擬貨幣基金IOSG Ventures、Web 3初創基金HACKVC等。他稱，他們多在企業發展初期時介入投資，除了物色投資者接手套現離場之外，亦會尋求轉用代幣化持有或將項目上市。他們更在人工智能Web 3.0、RWA、去中心化物色機會，至今投資了1億至1.5億美元。在人工智能Web 3.0網絡安全審計公司Mamori，他們更參與跟投。他說在該領域，運用到人工智能去訓練模型，並給予激勵機制鼓勵更多人以群眾外包形式去提供數據，協助降低推出產品及服務成本。另在去中心化領域，則有助善用電腦剩餘運算力甚至頻寬，以虛擬貨幣或穩定幣去激勵參與者。

看好港RWA發展

他更看好香港在RWA的發展，他說，業界可在過程中實現標準化，以更低廉成本促進產品流通，利便規模細小的傳統產品上線銷售，資金流通及進行槓桿。這最終推動與更多實體經濟及傳統企業掛鈎，執行合規程序及代幣化。他認為，香港還可以在扮演內地、歐美及東南亞的橋樑時，更進取地去找懂得科技的人協助立例，幫助傳統產業更加包容Web 3.0，營造更公平環境。

相關字詞﹕HashKey Capital 巴曙松 港交所 Edison Leung Web3.com Ventures

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