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經濟

LG設產品體驗空間 拓年輕人市場

【明報專訊】韓國傳統品牌LG為了拓展年輕人市場，尤其是千禧世代和Z世代（在1981年至2012年間出生），便於去年12月在韓國首爾開設一個新的品牌體驗空間「GROUND 220」，冀提供舒適放鬆的空間為客戶介紹公司產品和服務。

自拍機咖啡店吸引年輕人「打卡」

據介紹，「Ground」寓意為生活奠定基礎，而「220」代表220伏特（voltage），象徵LG家電。本報記者到訪該建築時，首先映入眼簾的是由倫敦插畫家Linda Baritski設計的牆身，進入內部後，底層為傳統商店，展示了多部LG家電產品，而產品說明大多集中於價格和技術規格。上層則是年輕人的體驗空間，劃分了多個區域展示公司產品，例如遊戲區、跑步健身區等，還有一些區域主要吸引年輕人「打卡」，例如韓式自拍機和咖啡店。另訪客亦可使用Midjourney生成式AI製作自己的恤衫圖像並印製出來。這些區域均反映LG嘗試將公司傳統品牌連繫年輕形象。

港租金較貴 未必會開設

LG認為，由於20歲至30歲左右的消費者對家電的認知程度低於他們父母一代，因此希望通過高互動的品牌體驗空間增加這個年齡層客戶對家電的認知，讓消費者在無壓力的環境下消費，同時為公司產品及服務建立更年輕的形象。

LG公司又表示，上半年有75%的訪客年齡介乎20歲至30歲之間，分別佔總體訪客量約34%和39%。此外，訪客轉為註冊GROUND 220會員的比例超過40%。至於香港會否有機會開設相類似的體驗空間，據悉因香港租金較貴等因素而未必能在港開設。

明報記者 黃志偉

（LG系列報道（二之二））

相關字詞﹕品牌體驗 年輕人 Z世代 千禧世代 LG電子

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