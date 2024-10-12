Tesla發布Robotaxi 馬斯克：2026年出售

Tesla早段跌近一成

市場期望Tesla能推出真車示範，最終不負眾望更由馬斯克搭乘出場，他表示，目前有20輛Cybercab在路上行駛，以及50輛可以全自動駕駛的汽車。從片段所見，Cybercab是一部兩門轎車，外形似「Cybertruck」般「Cyber」，同樣有拉絲鋼紋理的車身，車頭燈採用燈條設計，海鷗翼車門，無倒後鏡、軚盤和油門踏板，依靠人工智能和鏡頭運作，採用感應充電，沒有充電插口。

無倒後鏡軚盤油門踏板充電口

馬斯克表示，Cybercab的營運成本未來或每英里約為0.2美元，含稅費價格最終可能會是每英里0.3美元或0.4美元。

馬斯克認為將會出現一種有趣的商業模式，如一些人是Uber或Lyft的司機，同時，可能管理一個車隊，就像牧羊人照顧羊群一樣。馬斯克表示，Tesla預計在2026年開始生產CyberCab，在2027年之前，會以非常高的產量生產這款車輛。

司機商業模式如「牧羊人照顧羊群」

馬斯克表示，預計Tesla將於明年在得州和加州啟動完全自動駕駛（FSD）功能；在大量生產Cybercab之前，用戶將在Model 3和Model Y車型中體驗到無人駕駛出租車的功能，Model S和X也是如此。

活動上亦展示一款自駕廂型車Robovan的概念車，可運載20人，同樣亦有駛入現場並有乘客下車。此外，亦播放Tesla人形機械人Optimus家庭用途展示片段，馬斯克表示，將成為有史以來最大的產品。如果達至規模生產，每個人形機械人價格應在2萬到3萬美元左右。