中央續出招 下周一開記招撐企業 市場關注今財政部記招 野村：或不提新增發債規模

財政部長藍佛安今天舉行新聞發布會，將披露有關加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展情况，市場估計屆時會推出一籃子的財政刺激方案。但是野村首席中國經濟學家陸挺估計，今天財政部可能不會公布新增國債具體規模，而是動用歷史結存的2.26萬億元人民幣國債額度，具體可發債數字很可能在本月下旬由全國人大常委會公布。如果部分資金用於置換地方隱性債務，則不應被視為增量財政刺激。

未來幾年刺激規模或限GDP 3%以內

陸挺又預計，財政部可能提前發放明年的地方政府債券額度，但有關債券需待明年第一季才能發行，同時可能公布更多關於地方政府使用專項債資金，從陷入困境的房地產開發商購買閒置土地等措施的詳情。陸挺表示，刺激計劃的實際規模可能較預期更大，或動用人民銀行和3家政策性銀行的資金解決債務積壓問題，特別是關於與房地產行業預售住房的延遲交付問題。他又認為，在未來幾年整體刺激方案的規模可能被限制在每年GDP的3%以內，而很大一部分可能用於填補地方政府面臨的財政缺口。

發改委：將加大宏觀調控力度

發改委主任鄭柵潔亦在《人民日報》發表文章稱，將加大宏觀調控力度，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，用好中央預算內投資、超長期特別國債、地方政府專項債券等政策工具，穩步推進重大項目建設，更大力度激發民間投資。

官媒：存款利率仍有下調空間

另外，官媒《上海證券報》引述業內人士認為，貸款市場報價利率（LPR）下行及存量房貸利率調整後，近期中小型銀行下調存款利率，主要為緩解淨息差收窄的壓力，並且跟隨國有大行下調步伐，預計存款利率仍有下調空間。東方金誠首席宏觀分析師王青稱，預計本月20日兩個期限（1年及5年）LPR會跟隨政策利率下調20到25個基點（1厘等於100基點）。光大證券分析師張旭建議採用大行帶頭減息，股份制銀行快速跟隨，之後其他銀行有序跟隨，快速開啟新一輪存款減息，而鑑於10月LPR或將下行至少20個基點，他認為存款利率減幅不宜低於20個基點。

明報記者