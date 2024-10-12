中央續出招 下周一開記招撐企業 市場關注今財政部記招 野村：或不提新增發債規模

【明報專訊】中國推出刺激經濟措施一浪接一浪，繼預告今日財政部舉行新聞發布會，市場估計推出規模高達2萬億元人民幣刺激計劃，國務院新聞辦公室昨天亦公布，將於下周一舉行記者招待會，介紹加大幫助企業的幫扶力度有關情况，屆時國家市場監督管理總局局長羅文、工業和信息化部副部長王江平、司法部副部長胡衛列及國家金融監督管理總局副局長叢林將會出席發布會。
財政部長藍佛安今天舉行新聞發布會，將披露有關加大財政政策逆周期調節力度、推動經濟高質量發展情况，市場估計屆時會推出一籃子的財政刺激方案。但是野村首席中國經濟學家陸挺估計，今天財政部可能不會公布新增國債具體規模，而是動用歷史結存的2.26萬億元人民幣國債額度，具體可發債數字很可能在本月下旬由全國人大常委會公布。如果部分資金用於置換地方隱性債務，則不應被視為增量財政刺激。
未來幾年刺激規模或限GDP 3%以內
陸挺又預計，財政部可能提前發放明年的地方政府債券額度，但有關債券需待明年第一季才能發行，同時可能公布更多關於地方政府使用專項債資金，從陷入困境的房地產開發商購買閒置土地等措施的詳情。陸挺表示，刺激計劃的實際規模可能較預期更大，或動用人民銀行和3家政策性銀行的資金解決債務積壓問題，特別是關於與房地產行業預售住房的延遲交付問題。他又認為，在未來幾年整體刺激方案的規模可能被限制在每年GDP的3%以內，而很大一部分可能用於填補地方政府面臨的財政缺口。
發改委：將加大宏觀調控力度
發改委主任鄭柵潔亦在《人民日報》發表文章稱，將加大宏觀調控力度，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，用好中央預算內投資、超長期特別國債、地方政府專項債券等政策工具，穩步推進重大項目建設，更大力度激發民間投資。
官媒：存款利率仍有下調空間
另外，官媒《上海證券報》引述業內人士認為，貸款市場報價利率（LPR）下行及存量房貸利率調整後，近期中小型銀行下調存款利率，主要為緩解淨息差收窄的壓力，並且跟隨國有大行下調步伐，預計存款利率仍有下調空間。東方金誠首席宏觀分析師王青稱，預計本月20日兩個期限（1年及5年）LPR會跟隨政策利率下調20到25個基點（1厘等於100基點）。光大證券分析師張旭建議採用大行帶頭減息，股份制銀行快速跟隨，之後其他銀行有序跟隨，快速開啟新一輪存款減息，而鑑於10月LPR或將下行至少20個基點，他認為存款利率減幅不宜低於20個基點。