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經濟

香港地產

海日灣銀主盤7900萬沽 不足6年貶值34%

【明報專訊】大埔白石角近日接連錄得大額蝕讓成交。資料顯示，區內海日灣雙號洋房，實用面積4277方呎，4房4套連多用途室間隔，附設停車地庫、1238方呎平台、386方呎花園及420方呎庭院，上月減息前以7900萬元易手，實呎18,471元，買家透過海外註冊公司名義購入單位。

原業主姓蔡2019年1月1.19億元透過招標形式向發展商一手購入，其後曾4度向銀行及財務公司承造按揭及加按單位，至去年終淪為銀主盤，是次成交價不足6年大幅貶值4000萬元或34%，暫為屋苑最大宗洋房貶值個案，做價亦屬海日灣洋房新低。

值得一提，上述蔡姓業主及相關人士原持有的油麻地御金‧國峯3座高層A室，近日同樣由銀主售出，作價2600萬元，實用面積1614方呎，4房雙套連工人間隔，實呎16,109元。資料顯示，蔡姓業主2013年3630萬元一手購入，2018年4960萬元進行內部轉讓，若以11年前一手成交價比較，即最新作價帳面貶值1030萬元或28%。

原業主同持有御金單位

淪銀主盤2600萬沽

另外，資料顯示，海日灣2座Court D頂層特色戶，實用面積1232方呎，3房1套連士多房間隔，連1053方呎天台，最新以2000萬元「摩貨」（即以確認人身分轉讓物業）售出，實呎16,234元，新買家以普通話拼音，並以簡體字登記，料為內地客。

上述單位原由馬姓人士2021年3月採先租後買形式招標認購，每年租金137.52萬元，並於今年6月2292萬元簽訂買賣合約，再獲發展商退回期內75%租金，涉及約349萬元。

換言之，該名買家期內租金支出扣除回贈後涉及約116.4萬元，而今次「摩售」單位帳面蝕讓292萬元，連使費料實蝕約530萬元或23%。

同屬白石角屋苑的逸瓏灣亦錄得內地客入市個案。中原地產高級分行經理張少聰表示，逸瓏灣二期高座10座高層連平台及天台戶，實用面積1713方呎，4房2套連士多房間隔，享海景，以3750萬元易手，實呎21,891元。

上址買家為內地客，購入單位自用。原業主2016年約4210萬元透過公司買賣形式一手購入，當時須繳付共23.5%「辣稅」，連使費料實蝕1485萬元或35%。

相關字詞﹕特色單位 逸瓏灣 御金．國峯 銀主盤 豪宅蝕讓 海日灣 內地客入市 蝕讓成交 白石角

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