巴郡發2818億日圓債 分析：料再增持日資產

今次發債分7種期限，年期由3年至30年不等。除3年期債券以外，所有期限債券的溢價，均高於今年4月巴郡的對應日圓債券發行。分析認為，今次發債是對日圓計價債券需求的一次測試。由於日本央行已結束負利率政策，進入加息周期。巴郡較長年期債券提供了較大的溢價，反映投資者對利率展望較審慎。

之前增持五大商社 刺激日股創新高

巴郡向美國證交會（SEC）提交的申報文件表示，今次發債所籌集的資金將用於一般企業用途。巴郡今年4月亦發行了價值2633億日圓（以當時匯率計算約134億港元）的債券，令巴郡成為今年日圓債券發行規模最大的外國發行商。

巴郡在日本的融資活動備受關注，是因為其透過發債籌集的日圓，投資於日本股市。巴郡此前增持日本五大商社股份的消息，推動日經指數今年早前創歷史新高。若巴郡如一些分析師的推測，將投資擴大至銀行、保險及航運企業等，可能會為更廣泛的日本市場帶來更大收益。

受日本首相石破茂本月初發表日本「尚未為進一步加息做好準備」的「鴿派」言論影響，日圓近日轉弱，提振了外國投資者對日本出口板塊的興趣。根據日本財務省數據，在截至10月5日當周，外國投資者淨買入價值9193億日圓（約479億港元）的日本股票，是4月13日以來最大的單周淨購買量。日圓兌每美元上周跌4.4%，是2009年12月以來最大的單周跌幅。日圓兌每美元昨低見149，每百日圓兌港元在5.2算。

（綜合報道）

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