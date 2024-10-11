外電：華潤飲料擬下周初建簿 集資62億

地平線傳預路演 擬集資39億

另一方面，本周先後掛牌的太美醫療科技（2576）及榮利營造（9639），首日均跌穿上市價，累積跌幅亦分別逾三成及兩成，新股「潛水」再現或影響認購氣氛。昨日截止招股的內地音視頻服務提供商七牛智能科技（2567）孖展出現「抽飛」。據最新市場數據顯示，七牛智能公開發售部分孖展超額認購倍數自周二（10月8日）的10.8倍，持續下跌至昨日的8.69倍，涉及孖展資金約4.43億元。

內地高端美妝集團毛戈平前晚（9日）再遞表來港申上市，其曾於今年4月遞表，中金為獨家保薦人。毛戈平是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司，按去年零售額計排名第七，市場份額1.8%。財務方面，今年上半年公司賺4.92億元人民幣，按年增41%。

此外，彭博社引述消息稱，內地卡牌和動漫主題文具製造商卡游推遲香港IPO計劃，原因是未獲中證監批准。報道引述消息指內地官媒7月有關兒童沉迷卡牌問題的報道為這宗IPO蒙上陰影。港交所網站顯示，卡游在港上市申請於7月底失效。報道引述消息稱，卡游原計劃今年到港上市，集資最多5億美元（約39億港元），公司投資者包括紅杉。卡游一名代表不予置評，中證監沒有回覆。

明報記者