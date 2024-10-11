舜宇光學手機鏡頭 上月出貨量按年升6%

【明報專訊】舜宇光學（2382）公布，9月手機鏡頭出貨量按年升6.3%至1.19億件、按月跌4.3%；由於客戶端的需求增加，車載鏡頭按年升12.7%至931.4萬件、按月升10.4%。光電產品方面，公司稱由於專注於中高端案子，且產品結構按年顯著改善，9月手機攝像模組按年跌29.6%至3677.1萬件、按月亦跌7.2%。至於光學儀器，顯微儀器按年升22.9%至1.9萬件、按月增36.2%。
丘鈦上月攝像頭模組銷售量升8%
另一方面，丘鈦科技（1478）9月攝像頭模組銷售數量合計按年升8.1%至3387萬件、按月升3.8%。公司稱按年增長主要是集團繼續堅持以中高端攝像頭模組為主。
期內手機攝像頭模組按年增7.2%至3274.8萬件、按月升3.3%。其中3200萬像素及以上攝像頭模組按年升44.7%至1653.2萬件、按月升1.1%。至於其他領域攝像頭模組按年升42.2%至112.2萬件、按月增20.6%，主要由於車載攝像頭模組銷售數量按年明顯增長。另外，由於集團超聲波指紋識別模組項目陸續進入大規模量產，以及於指紋識別模組業務的市場份額升，9月指紋識別模組銷售數量按年升64.8%至1638.5萬件、按月升1.7%。