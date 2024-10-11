舜宇光學手機鏡頭 上月出貨量按年升6%

【明報專訊】舜宇光學（2382）公布，9月手機鏡頭出貨量按年升6.3%至1.19億件、按月跌4.3%；由於客戶端的需求增加，車載鏡頭按年升12.7%至931.4萬件、按月升10.4%。光電產品方面，公司稱由於專注於中高端案子，且產品結構按年顯著改善，9月手機攝像模組按年跌29.6%至3677.1萬件、按月亦跌7.2%。至於光學儀器，顯微儀器按年升22.9%至1.9萬件、按月增36.2%。