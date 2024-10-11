UNIQLO母企全年多賺25%

海外UNIQLO業績創新高

集團全年經營溢利增25.9%至5009億日圓；每股（日股，100港股等於1日股）末期息增派至225日圓，全年合計派400日圓。海外UNIQLO業績創新高，全年收入為17,118億日圓，按年升18.1%；經營溢利亦升24.9%至2834億日圓。大中華地區錄得收益及溢利增長，收入升9.2%至6770億日圓；經營溢利亦升0.8%至1048億日圓。內地市場上半財年表現強勁，但下半年欠佳，正積極改革以重返正軌。

內地拓直播新銷售渠道

迅銷資深執行董事兼首席財務官岡崎健預期，內地UNIQLO新財年全年的同店銷售額將錄增長，持續強勁的電商業務之下，銷售將保持雙位數增幅。集團亦會加強實體店與電商的合作，包括拓展直播和新銷售渠道，大中華區3個地域的經營溢利率料可錄得輕微改善。

集團計劃，至明年8月底止海外UNIQLO門店將增加150間，同時關閉70間，即全年淨增加80間門店。大中華區計劃開設60間門店，岡崎健表示，60間門店不是淨開店數字，同時會審視現有分店並小心選擇門店位置。日本UNIQLO方面，期內收入為9322億日圓，按年上升4.7%，同店銷售淨額增11.7%，上半財年受暖冬影響按年跌3.4%；下半財年就按年升11.7%。迅銷預期，今財年收入及經營溢利將錄得增長，料下半財年將面對較高基數。另一品牌GU全年收入按年升8.1%至3191億日圓，經營溢利亦升28.9%至337億日圓。

迅銷同時公布截至2025年8月底止全年業績預測，料全年收入為34,000億日圓，按年增長9.5%，純利為3850億日圓，按年升3.5%，全年每股股息450日圓。